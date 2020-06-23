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23 июня,
2020
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Выборы депутатов в Думу Томска пройдут 13 сентября

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Выборы депутатов городской Думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

В Думе города Томска 37 депутатов. 10 выбираются по партспискам и 27 — по 27-ми одномандатным избирательным округам. В настоящее время в Думе по одному представителю партий КПРФ (Андрей Петров), «Справедливая Россия» (Константин Ушаков), «Яблоко» (Василий Еремин), два представителя ЛДПР (Даниил Дорофеев, Константин Стекачев). Остальные места занимают кандидаты «Единой России». 


По словам главы избирательной комиссии Томска Виктора Тищенко, предвыборная кампания состоится в полной мере, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Однако меры предосторожности соблюдаться будут. Основной этап сбора подписей в поддержку кандидатов начнется после 10 июля.


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