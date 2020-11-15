Выбирать или нет: в думе рассмотрят инициативу Игоря Чернышева об отмене прямых выборов мэра Томска

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В думе Томска обсудят инициативу областного депута Игоря Чернышева об отмене прямых выборов мэра города.

Напомним, Игорь Чернышев внес данную инициативу в областную думу в сентябре. Зампредседателя облдумы, лидер фракции «Единая Россия» Александр Куприянец назвал данное предложение «явной провокацией» и отметил, что партия не будет поддерживать этот законопроект.

«Я направил свою законодательную инициативу в сентябре, и комитет Областной Думы хотел ее рассматривать в октябре на основном заседании. Но я написал письмо с тем, чтобы ее не рассматривали без официального заключения депутатов вновь избранного созыва. Чтобы все было максимально публично. Соответственно, я направил Акатаеву письмо и попросил, чтобы было проведено заседание Думы, где я, как автор законодательной инициативы смог поговорить на эту тему. Я считаю, что решение об отмене выборов было бы правильным для жителей города Томска, по крайней мере, хуже не сделало бы точно. Особенно сегодняшний состав гордумы сможет выбрать сбалансированного мэра, с учетом всех интересов: и различных политических партий, и жителей. Поэтому, мне кажется, что эта инициатива вполне жизнеспособна», — пояснил Чернышев в разговоре с ТВ2.

Последний раз выборы мэра Томска прошли в 2018 году. При явке 19%, победителем стал Иван Кляйн, набравший 52%. На этой неделе мэр Томска Иван Кляйн был задержан на рабочем месте. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Кировский суд арестовал Ивана Кляйна до 13 января. Свою вину он не признал.

«Томск не хочет мириться с тем, что все-таки является провинциальным городом. Соответственно, бизнес здесь тоже хочет много зарабатывать — сверх того, что принято для провинциальных городов, — делится Чернышев своим отношением к делу Ивана Кляйна. — Исходя из последних громких дел, Москве, видимо, уже деньги девать некуда, вот московский бизнес и расширяется. Пошел процесс 90-х, когда убивали конкуренцию — скупали предприятия аналогичного профиля, чтобы вольготно чувствовать себя на рынке. Мне кажется, что в Томске не без этого, раз дошло вплоть до Ивана Григорьевича. А по поводу предыдущих мэров: там в той или иной степени просматриваются земельные вопросы. Томск, не развивая свою транспортную инфраструктуру, создает прецеденты, связанные с тем, что земли-то маловато. Вместо того, чтобы с опережением развиваться, строить дороги куда-то в поле, в космос и так далее, и туда выводить все стройки, создавать благоприятные условия для передвижения, Томск уплотняется и этим очень сильно себя портит. И то, что сейчас депутаты поступили мужественно и отказали в строительстве микрорайона — это очень хорошее решение. Это заставит, наконец, задуматься, то ли мы делаем».



Спикер Чингис Акатаев подтвердил, что данный законопроект находится в думе. Обсудят предложение Чернышева на ближайшей комиссии по регламенту, которое состоится 25 ноября. По словам Акатаева, данное предложение уже получило ряд отрицательных отзывов.

Не поддержали идею об отмене выборов и депутаты. Владимир Самокиш, еще в сентябре называл инициативу «дурной шуткой» и выражал желание бороться с ней. Ксения Фадеева назвала данную инициативу «антинародной».