«Вы выиграли автомобиль»: компания «Регион ДСК» подвела итоги розыгрыша

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Итоги розыгрыша от «Регион ДСК» подвели 31 мая в прямом эфире Instagram Агентства новостей ТВ2. Среди призов автомобиль Datsun on-DO, а также два сертификата на сумму 5 тысяч рублей и два — на 10 тысяч рублей.

В розыгрыше приняли участие 464 человека, которые с 28 сентября по 29 мая приобретали в торговых точках компании товары и услуги на сумму более 25 тысяч рублей одним чеком. После чего зарегистрировали на сайте region-dsk.ru номер договора, подтверждающего покупку, а также оставили отзыв о «Регион ДСК» на одном из сайтов: 2gis.ru, flamp.ru, google.ru/maps, yandex.ru/maps.

Методом случайного вытягивания чисел были определены порядковые номера победителей. Обладателями сертификатов на 5 тысяч рублей стали Марина Новоселова и Светлана Демушкина. Сертификат на 10 тысяч рублей получили Татьяна Дикович и Светлана Косых. Главный приз — автомобиль — достался Андрею Бекмухамбетову.

Андрей и его жена Ксения в прошлом году купили новую квартиру. Поэтому в «Регион ДСК» заказывали окна и балконы. О том, что могут что-то выиграть, даже не думали: — Мы никогда ничего не выигрывали. Поэтому сначала я подумала, что это какой-то розыгрыш, чья-то шутка. Но оказалось, правда! Конечно, очень неожиданно и очень приятно, — делится эмоциями Ксения.

Компания «Регион ДСК» работает на томском рынке уже 26 лет и помогает создавать комфорт и уют в квартирах. Она занимается продажей и установкой высококачественных пластиковых окон из профиля от немецкого изготовителя с австрийской фурнитурой МАСО.