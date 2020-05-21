«Вы понимаете, что это бред?»: новые подробности из жизни вахтовиков в обсерваторе

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Дмитрий Зобычев — электромонтер-линейщик из Асина. Он один из тех, кто после вахты на Чаяндинском месторождении оказался в обсерваторе в санатории «Зеленый мыс», который находится в 42 километрах от Томска рядом с селом Ярское. Дмитрий позвонил в редакцию ТВ2, чтобы рассказать о той неразберихе, которая, по его словам, царит в обсерваторе.

По словам Дмитрия, из Якутии их вывезли в Томск 7 мая. О том, что везут в обсерватор, официально вахтовикам никто не сообщил, но об этом они и сами догадались. До этого тех, кто уезжал с Чаяндинского месторождения в Башкирию, помещали в обсерватор. Перед вылетом в Томск у Дмитрия на месторождении три раза брали анализы на коронавирус. Результат одного из тестов был потерян, два других были отрицательными.

Всех, у кого тесты были положительными, оставили на месторождении, всех с отрицательными спецбортом без регистрации на рейс отправили в Томск, а оттуда автобусами увезли в санаторий «Зеленый мыс». В санатории вахтовиков разместили в номерах по два-три человека. У Дмитрия был трехместный номер.

8 мая у всех взяли анализы. У Дмитрия и его товарищей по комнате тесты оказались отрицательными. Затем, 18 мая, через десять дней, у вахтовиков снова взяли анализы. 20 мая сообщили результаты. У Дмитрия тест на коронавирус оказался положительным, у товарищей отрицательными. Никаких действий дальше не последовало. Дмитрия оставили и дальше жить в том же номере с двумя другими вахтовиками.

Дмитрий сам стал беспокоиться, что у него положительный тест, а никто ничего не предпринимает. Он вызвал медперсонал. Они, по словам Дмитрия, позвали человека, который отвечает за взятие анализов. Этот человек сказал, что нужно срочно расселять. Медицинский персонал с этим согласился, но расселения не последовало, якобы было некуда.

Вечером 20 мая Дмитрию Зобычеву принесли постановление от Роспотребнадзора, в котором говорится, что он должен находиться в изоляции на карантине 14 дней, так как 10 мая имел контакт с больным коронавирусом.

«Я говорю представителю Роспотребнадзора — как такое может быть, если у меня на руках есть положительный тест на коронавирус. Кроме того, с 7 мая я нахожусь в изоляции в санатории с двумя другими вахтовиками, у которых результаты теста на коронавирус отрицательные. Я спрашиваю: вы понимаете, что это бред? Он мне говорит — да, но сделать ничего не могу».

Во время пребывания в обсерваторе у Дмитрия обострилась проблема со спиной. Защемило нерв, и стала отниматься нога. «Я сразу жаловался на боли в спине. Мне стали ставить уколы, давать таблетки, но ничего не помогло. Последние два дня у нас в обсерваторе появился дежурный врач, он и вызвал скорую помощь», — рассказал Дмитрий.

Сейчас вахтовика госпитализировали в МСЧ № 2. Но не с коронавирусом, а с больной спиной. Перед этим, по словам Дмитрия, на скорой они объехали полгорода. «Мы были и в третьей горбольнице, и на Больничной в ЦСМ, в железнодорожной больнице», –рассказал Дмитрий.

— Скажите, а как были одеты врачи скорой помощи, которые вас возили? — Все в костюмах и масках. Я просто в маске. — А в больницах, по которым вас возили, знают, что у вас положительный тест на коронавирус? — Честно сказать, не знаю. — Вы им про это не сообщали? — Нет. Зачем я буду говорить, если врач из обсерватора, который меня возил по больницам, сам мне выдавал результат теста. — Есть ли у вас какие-тот респираторные симптомы? — Абсолютно нет никаких симптомов, кроме спины, ничего не беспокоит.

После госпитализации в МСЧ № 2 Дмитрий сообщил, что у него еще раз взяли тест на коронавирус. Он лежит в одной палате с вахтовиком из обсерватора, у которого тоже положительный тест.

Как сообщалось ранее, с Чаяндинского месторождения в Томск спецбортами было вывезено 220 вахтовиков. По результатам тестирования 196 рабочих, вернувшихся в Томскую область с Чаяндинского месторождения в Якутии, у 59-ти из них обнаружен коронавирус.