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Главная Новости «Вы не пугайтесь, это котлетка»: пациентка ковидного госпиталя пожаловалась в соцсетях на плохое питание
Новости

«Вы не пугайтесь, это котлетка»: пациентка ковидного госпиталя пожаловалась в соцсетях на плохое питание

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Пациентка коронавирусного госпиталя на базе Дворца зрелищ и спорта в Томске пожаловалась в соцсетях на плохое питание. Вчера вечером паблик «Регион-70 | Томск» опубликовал ее видео. На нем женщина показывает свой «долгожданный обед»:

Распознать на видео овощное рагу и котлету — весьма сложно. Так же, как и определить, что нечто в первом стакане — это суп. На ситуацию обратил внимание ЦУР и попросил ее прокомментировать руководителя временного респираторного госпиталя во Дворце спорта Станислава Перунова:

«‎Питание во временном респираторном госпитале осуществляется по 15 диетическим столам в зависимости от назначения лечащего врача по основному заболеванию пациента, также учитывается наличие сопутствующей патологии. В основе рецептуры – диетпитание, которое в числе прочего предполагает подачу блюд, приготовленных на пару. При таком способе приготовления в пище сохраняется большинство полезных веществ, что способствует повышению иммунитета. Если пациента предложенное питание по каким-то причинам не устраивает, в госпитале разрешены передачи от родственников»‎, — приводится цитата Перунова в телеграм-канале ЦУР Томской области.

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