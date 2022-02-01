«Вы молодец, помогли следствию»: томичка продала квартиру и взяла четыре кредита, чтобы перевести деньги на «безопасный счет»

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, неизвестные похитили у 61-летней жительницы Томска более 6 миллионов рублей, убедив ее взять несколько кредитов и продать свою квартиру. Родственники пострадавшей связались с журналистами ТВ2, попросив осветить ситуацию. Мошенники позвонили Ирине Петровне Косаревой (имя и фамилия изменены по ее просьбе) вечером 13 января — на следующий день после смерти ее матери. Номер определился как московский, начинающийся на «+7495», звонивший утверждал, что работает в правоохранительных органах. Он предупредил, что счета Ирины Петровны взломаны, и, чтобы деньги с них не украли, их нужно перевести на безопасный счет. Несмотря на подавленное состояние, женщина не поверила мошенникам, но и трубку не бросила. Тогда неизвестные перезвонили, сменив номер на томский, и попросили поискать этот телефон в интернете. Номер, который с помощью специальной программы использовали мошенники, принадлежал отделу УВД по борьбе с экономическими преступлениями. «После этого она поверила и решила, что это действительно сотрудники полиции. Ее перевели якобы на сотрудницу Центрального банка, прислали письмо от Сбербанка о том, что нужно перевести деньги на безопасный счет. Сказали надеть наушники, с этого момента она все время была в наушниках, ей говорили, к какому банкомату ехать. Возможно, следили по геолокации, говорили: «вы не туда пошли, нужно направо», — рассказала ТВ2 родственница пострадавшей.

Письма, присланные мошенниками Письма, присланные мошенниками

После этого неизвестные заявили, что теперь пенсионерка участвует в мероприятиях по поимке мошенников и под угрозой уголовной статьи запретили ей разглашать детали «операции». По инструкции мошенников женщина сняла со своих карт и внесла на счета мошенников больше 800 тысяч рублей. Мошенники продолжили поддерживать контакт с Ириной Петровной даже после того, как она перевела им все деньги со своих счетов. Звонившие заявили, что на ее имя оформлено большое количество кредитов, нужно срочно опередить «мошенников» — снять эти деньги и перевести на безопасный счет. Три банка согласовали женщине четыре кредита общей суммой более 1,3 миллиона рублей. По словам родственников, она не подавала никаких заявок, все уже было оформлено, женщина только приходила и снимала деньги, а потом переводила их мошенникам. В итоге ей прислали документы, в которых говорилось, что на специальной ячейке находится 1,6 млн рублей. Звонившие пообещали, что скоро поймают мошенников и вернут все деньги. Родственники рассказывают, что мошенники старались держать с жертвой постоянную связь и знали о ее психологическом состоянии: 15 декабря Ирина Петровна похоронила мать, мошенники «об этом знали и не трогали ее». Но уже на следующий день женщина, получая инструкции по телефону, продолжила снимать деньги со своих счетов и брать новые кредиты.

На деньгах со счетов и кредитов мошенники не остановились: 23 декабря женщину убедили в том, что на ее квартиру, согласно Росреестру, уже есть три оформленные сделки. Поэтому жилье срочно нужно фиктивно продать — снова для того, чтобы опередить «мошенников». Звонившие предупредили, что сделка будет невыгодной, но ее нужно заключить, чтобы поймать «мошенников». Для продажи квартиры нужно было согласие мужа Ирины Петровны, который живет в Стрежевом. По замыслу мошенников, женщина должна была уговорить его прилететь в Томск и подписать документы. Но на всякий случай ее убедили перевести 63 тысячи якобы на счет нотариуса, который сможет подделать согласие. «Мошенники на ее деньги купили мужу билет, он прилетел, и она сразу потащила его к нотариусу срочно подписывать согласие, придумала какую-то историю, он все подписал. У него, конечно, возникли вопросы, но ее так запугали, что она там рыдала, говорила, что нельзя никому ничего рассказывать. Мы видели, что она как-то странно себя ведет, но связывали это со смертью матери, думали, что она в депрессии», — говорит обратившаяся в ТВ2 родственница Ирины Петровны. Неизвестные дали женщине номер агентства недвижимости, убедив, что продать квартиру нужно именно мужчине, который оказался мужем владелицы агентства. Изначально жилье ей предлагали продать за два миллиона, несмотря на то, что квартира расположена в центре города и, по словам родственников, стоит примерно в три раза больше. В итоге договорились о продаже за 3,8 миллиона, эти деньги женщина частями через разные банкоматы перевела мошенникам.