Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске

IV этап Кубка России и Всероссийские юношеские соревнования по ледолазанию прошли в Томске 14-16 февраля. В них приняли участие более 70 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской области и сибирских регионов.





Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: трудности и скорости. В трудности альпинисты поднимались как можно выше по зацепам нависающей конструкции, в скорости бежали парную гонку по ледяной стене.