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17 февраля,
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Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

IV этап Кубка России и Всероссийские юношеские соревнования по ледолазанию прошли в Томске 14-16 февраля. В них приняли участие более 70 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской области и сибирских регионов.


Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: трудности и скорости. В трудности альпинисты поднимались как можно выше по зацепам нависающей конструкции, в скорости бежали парную гонку по ледяной стене.

Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске

Трассу для дисциплины «трудность» организаторам помогал ставить норвежский альпинист Ян Хансен. Как говорит председатель Томской федерации альпинизма (ТФА) Иван Темерев, в Томск спортсмен прилетел не столько поучить, сколько поучиться сам.

Согласно протоколам Кубка, в категориях «трудность» и «скорость» среди женщин победила томичка Юлия Филатьева. Среди мужчин в категории «трудность» золото забрал спортсмен из Кировской области Илья Курочкин, в категории «скорость» победил кемеровчанин Антон Немцов. 

Следующий и заключительный этап Кубка России пройдет в Иркутске 22-23 февраля, – рассказал Темерев ТВ2. – Из Томска туда поедут пять человек: трое будут соревноваться, двое помогать.

Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Фото: Игорь Котов
Норвежец Ян Хансен "ставит" трассу
Норвежец Ян Хансен "ставит" трассу
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске

Председатель ТФА альпинизма отметил, что в Томске находится один из самых современных «ледодромов» страны и город считается одним из центров развития российского ледолазания. В 2018 и 2019 годах здесь проходило Первенство России, а в скором времени Иван Темерев надеется организовать проведение Чемпионата России по ледолазанию.


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