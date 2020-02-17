Вверх по ледяной стене: IV этап Кубка России по альпинизму прошел в Томске
IV этап Кубка России и Всероссийские юношеские соревнования по ледолазанию прошли в Томске 14-16 февраля. В них приняли участие более 70 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской области и сибирских регионов.
Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: трудности и скорости. В трудности альпинисты поднимались как можно выше по зацепам нависающей конструкции, в скорости бежали парную гонку по ледяной стене.
Трассу для дисциплины «трудность» организаторам помогал ставить норвежский альпинист Ян Хансен. Как говорит председатель Томской федерации альпинизма (ТФА) Иван Темерев, в Томск спортсмен прилетел не столько поучить, сколько поучиться сам.
Согласно протоколам Кубка, в категориях «трудность» и «скорость» среди женщин победила томичка Юлия Филатьева. Среди мужчин в категории «трудность» золото забрал спортсмен из Кировской области Илья Курочкин, в категории «скорость» победил кемеровчанин Антон Немцов.
Следующий и заключительный этап Кубка России пройдет в Иркутске 22-23 февраля, – рассказал Темерев ТВ2. – Из Томска туда поедут пять человек: трое будут соревноваться, двое помогать.
Председатель ТФА альпинизма отметил, что в Томске находится один из самых современных «ледодромов» страны и город считается одним из центров развития российского ледолазания. В 2018 и 2019 годах здесь проходило Первенство России, а в скором времени Иван Темерев надеется организовать проведение Чемпионата России по ледолазанию.
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