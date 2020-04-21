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21 апреля,
2020
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Введите режим ЧС: виртуальный митинг прошел в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Виртуальный митинг прошел в Томске на площади Ново-Соборной. Томичи с помощью приложения «Яндекс.Навигатор» начали ставить метки на карте в районе Ново-Соборной и писать комментарии с просьбой ввести режим ЧС.  Аналогичные акции прошли 20 апреля в еще ряде городов России. 

Введите режим ЧС: виртуальный митинг прошел в Томске
Введите режим ЧС: виртуальный митинг прошел в Томске
Введите режим ЧС: виртуальный митинг прошел в Томске

Первые онлайн-собрания начались в Ростове-на-Дону. Жители начали ставить метки на карте в районе здания областного правительства со своими комментариями: «Чем платить ипотеку?», «Хотим есть, что делать?», «Дайте возможность работать». 


Скопления протестных комментариев у зданий областных правительств в «Яндекс.Навигаторе» зафиксированы также в Красноярске и Нижнем Новгороде. Жители Москвы оставляли комментарии в районе Кремля. Они требовали ввести режим ЧС, отменить налоги и плату за ЖКХ, снять режим самоизоляции. Также жители для привлечения внимания делали в приложении отметки о ДТП и дорожных работах на территории Кремля.

В некоторых городах жители также пытались организовать виртуальный митинг, но оставить комментарии у них не получилось. Например, в Санкт-Петербурге пользователи пытались организовать виртуальный митинг около здания Смольного института и на площади Восстания. В «Яндексе» пояснили, что с помощью таких комментариев пользователи сообщают о дорожных событиях. Поэтому приложение удаляет их, если они содержат нецензурную лексику, не относятся к ситуации на дороге, если их слишком много и они затрудняют навигацию.



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