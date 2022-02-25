Введены новые санкции против России из-за войны с Украиной. Главное

США и Евросоюз ввели санкции против российских компаний из-за военной кампании в Украине. По словам президента США Джо Байдена, лидеры стран G7 «согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности».
Под санкции США попали банки Сбер и ВТБ, а также их дочерние компании.
Так, американский регулятор требует от всех финансовых учреждений США закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбера и отклонить любые будущие операции с участием Сбера или его дочерних иностранных финансовых организаций. Платежи, которые банк пытается обработать в долларах США для своих клиентов будут сорваны и отклонены, как только платеж попадет в финансовое учреждение США.
На ВТБ наложена «блокировка», его активы на территории США будут заморожены и недоступны для бизнеса. Также под санкции попали «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк», которые «играют важную роль в российской экономике, владея совокупными активами на сумму 80 миллиардов долларов».
Кроме того, Канада ввела санкции против 58 человек, в том числе членов Совбеза РФ, министра обороны Сергея Шойгу и министра финансов РФ Антона Силуанова. Также Канада аннулирует все экспортные разрешения, ранее выданные России.
Япония также вводит санкции в отношении России. Будет ограничен экспорт полупроводников, заморожены активы финансовых структур, введены визовые ограничения, цитирует «Интерфакс» заявление премьер-министра Фумио Кисида.
Персональные санкции для голосовавших за признание ЛНР и ДНР депутатов Госдумы пообещала и Австралия.
Евросоюз объявил о новых санкциях в отношении России. Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принимаются следующие ограничительные меры:
- финансовые санкции, которые затронут 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе работающие в сфере обороны
- санкции в энергетике, после которых Россия не сможет модифицировать свои НПЗ
- запрет на продажу в Россию самолетов и авиаоборудования
- ограничение на доступ России к технологиям, в том числе к полупроводникам
- визовые санкции — дипломаты и представители бизнеса больше не будут пользоваться привилегиями для въезда в страны ЕС.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». Украинские города подверглись ракетным обстрелам. МВД Украины сообщало о жертвах и раненых.
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