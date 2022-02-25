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Введены новые санкции против России из-за войны с Украиной. Главное

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США и Евросоюз ввели санкции против российских компаний из-за военной кампании в Украине. По словам президента США Джо Байдена, лидеры стран G7 «согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности».

Под санкции США попали банки Сбер и ВТБ, а также их дочерние компании.

«Финансовые институты проводят операции с иностранной валютой на сумму около 46 млрд долларов по всему миру, 80% которых осуществляются в долларах США. Подавляющее большинство этих транзакций теперь будет сорвано, — сообщили в минфине. — Два крупнейших российских банка, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы России по стоимости активов, будут отключены от обработки платежей через финансовую систему США».

Так, американский регулятор требует от всех финансовых учреждений США закрыть все корреспондентские или сквозные счета Сбера и отклонить любые будущие операции с участием Сбера или его дочерних иностранных финансовых организаций. Платежи, которые банк пытается обработать в долларах США для своих клиентов будут сорваны и отклонены, как только платеж попадет в финансовое учреждение США.

На ВТБ наложена «блокировка», его активы на территории США будут заморожены и недоступны для бизнеса. Также под санкции попали «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк», которые «играют важную роль в российской экономике, владея совокупными активами на сумму 80 миллиардов долларов».

Кроме того, Канада ввела санкции против 58 человек, в том числе членов Совбеза РФ, министра обороны Сергея Шойгу и министра финансов РФ Антона Силуанова. Также Канада аннулирует все экспортные разрешения, ранее выданные России.

Япония также вводит санкции в отношении России. Будет ограничен экспорт полупроводников, заморожены активы финансовых структур, введены визовые ограничения, цитирует «Интерфакс» заявление премьер-министра Фумио Кисида.

Персональные санкции для голосовавших за признание ЛНР и ДНР депутатов Госдумы пообещала и Австралия.

Евросоюз объявил о новых санкциях в отношении России. Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принимаются следующие ограничительные меры:

  • финансовые санкции, которые затронут 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе работающие в сфере обороны
  • санкции в энергетике, после которых Россия не сможет модифицировать свои НПЗ
  • запрет на продажу в Россию самолетов и авиаоборудования
  • ограничение на доступ России к технологиям, в том числе к полупроводникам
  • визовые санкции — дипломаты и представители бизнеса больше не будут пользоваться привилегиями для въезда в страны ЕС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». Украинские города подверглись ракетным обстрелам. МВД Украины сообщало о жертвах и раненых.

О том, что происходит, мы рассказываем здесь.

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