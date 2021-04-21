Вузы Томска «проведут работу со студентами» из-за предстоящего митинга в поддержку Навального

Ранее томский штаб оппозиционного политика сообщал, что присоединится к всероссийской акции протеста. В Томске мероприятие является несогласованным. Полиция предупреждает о возможных последствиях участия в нем — штраф от 10 000 до 20 000 рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Томская полиция направила в вузы города письмо (есть в распоряжении редакции), в котором попросила провести «профилактическую работу со студентами из прилагаемого списка» из-за предстоящей акции в поддержку Алексея Навального.

Телеграмм-канал «Улица Бархатная» отмечает, накануне ночью к одному из студентов ТГУ приехала полиция, позвонила и потребовала выйти на улицу, «захватив паспорт». Ранее учащемуся выписали протокол на штраф и приглашали в суд.

Накануне стало известно, что к советнику ректора НГУ по безопасности на беседу вызывали студента второго курса факультета информационных технологий Константина Сухинского. По словам студента, ему задавали вопросы о недавней встрече с членом Общественной палаты РФ Марией Бутиной, подкасте, который он выпускает, политических взглядах, лозунге Free Navalny и январских акциях протеста. В деканате факультета вопросов об участии в митингах не задавали.





«Вот эта шпана, молодежь университетская, бегает на эти митинги — это пушечное мясо. Вы для него [Навального] не интересны. <...> Университет — не место для политических разборок, дебатов, дискуссий. Здесь надо просто поучиться, получить образование. А то можно не доучиться на самом деле. Все может случиться: успеваемость упадет на фоне участия. Пошли на митинг, не выучили уроки — двойку получили. Вот все и связано», — цитирует слова советника университета Тайга.инфо, в распоряжении которой оказалась запись разговора.





Еще несколько студентов гуманитарного института НГУ рассказали, что с 20 по 23 апреля им назначили тестирования, о которых ранее не было ничего известно.



