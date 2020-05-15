Вузы Томска обсуждают систему общей инфраструктуры

Вузы города обсуждают совместное использование инфраструктуры в рамках проекта «Большой Томский университет». Сейчас в Томске уже существуют практики совместного использования инфраструктуры. Например, в спорткомплексе «Политехник» занимаются студенты ТПУ и СибГМУ, студенты ТГУ проходят лечение и оздоровление в санатории-профилактории ТПУ, студенты СибГМУ живут в общежитиях ТГАСУ, институты Томского НИМЦ безвозмездно используют недвижимое имущество Томского политеха.

«Рабочая группа проекта по блоку «Общая инфраструктура» выявила исторически сложившееся в Томске инфраструктурное неравенство, а также недостаточную эффективность использования ресурсов. При этом срок службы существующей инфраструктуры исчисляется десятилетиями, тогда как требования к научно-образовательным центрам мирового уровня быстро меняются как с технологической, так и с социально-экономической точек зрения. Существуют и нормативно-правовые барьеры, так как научные организации и вузы подчинены трем разным министерствам», — сообщил проректор по общим вопросам Томского политехнического университета Дмитрий Сон.





В качестве приоритетных направлений нужно снизить издержки на содержание и эксплуатацию, объединить ресурсы университетов для создания новых объектов, куда, в том числе, войдут центры коллективного пользования, научные установки, базы данных.





В течение года предлагается создать систему «Сервисные услуги участников консорциума» по направлениям «социальная инфраструктура», «эксплуатация инфраструктуры» (транспорт, инженерные и вспомогательные службы), «медицинские услуги» и начать проектирование цифровой платформы для совместного использования научного оборудования. Еще одна идея — сформировать систему оказания взаимных услуг: например, специалисты ТГАСУ могут проводить экспертизу зданий и сооружений для всех участников.





«Со стороны ТПУ мы внесли предложения руководству СибГМУ и ТУСУРа об использовании наших спортивных объектов для академических занятий по физкультуре и об оздоровлении студентов. Мы предлагаем проработать вопрос оказания медицинской помощи студентам, в том числе и иностранным, в клиниках СибГМУ. Многие иностранцы не владеют русским языком и сталкиваются со сложностями в обслуживании в медицинских учреждениях города», — подчеркнул Дмитрий Сон.



В ходе обсуждения участники заседания также предложили провести исследование социальной инфраструктуры с привлечением студентов, рассмотреть возможность для студентов посещать занятия в спортивных секциях разных университетов и институтов, активизировать изучение развития территорий кампусов с учетом градостроительного слоя.