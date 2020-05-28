Вузы Томска не будут поднимать стоимость обучения в 2020-2021 учебном году

Университеты Томска не будут поднимать цены на обучение в новом учебном году. Об этом на заседании Совета консорциума научно-образовательных и научных организаций договорились ректоры томских вузов, сообщают пресс-службы вузов. Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал российским вузам не повышать стоимость обучения на 2020/2021 учебный год.

Оплата обучения для первокурсников будет такая же, как у первокурсников 2019/20 учебного года. Соответствующие приказы будут изданы во всех университетах.





Сохранение цен на уровне 2019 года является частью пакета социально-экономической поддержки высшего образования. Это позволит учесть интересы студентов, преподавателей и университетов. В этих же целях в ТГУ создана биржа трудоустройства для студентов Томска – UniProfi, где учащиеся всех вузов могут найти временную работу.