Вузы Томска могут начать второй семестр в очном формате

Томские университеты заявили о готовности в скором времени приступить к занятиям в очном режиме, сообщили в пресс-службе ТГУ.

Первый семестр текущего учебного года университеты Томска начинали в онлайн-формате, со временем вузы перешли на смешанное обучение. Во втором семестре университеты Томска готовы вернуться к привычному формату занятий.





«Тем, кто не имеет возможности приехать из-за закрытых границ, вузы предоставят возможность учиться дистанционно, – сказал на заседании глава консорциума научно-образовательных организаций Томской области, ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Окончательное решение будет принято, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и руководства региона».





Заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова отметила, в регионе наметилась позитивная динамика, но необходимо продолжить соблюдение комплекса профилактических правил, нацеленных на снижения риска заражения COVID-19. Это касается и обеспечения условий для самоизоляции студентов из других стран, которым по прибытии Роспотребнадзор предписывает прохождение карантина.





Ранее глава региона Сергей Жвачкин продлил режим ограничений до 31 марта.





«В ближайшее время на очную форму обучения вернутся студенты университетов – вместе с Минобрнауки мы ведем такую подготовительную работу», — сказал губернатор.





Пресс-служба ТПУ уже напомнила, что нужно сделать студентам, которые проживают в общежитии. В частности, гражданам России нужна справка об эпидемиологической обстановке из медучреждения по адресу вашего пребывания (действительна 3 дня); справка от терапевта (на педикулез и чесотку, действительна 3 дня), которую можно взять по прибытию в Томск в санатории-профилактории ТПУ.



«Если нет справки об эпидемиологической обстановке, вас разместят в изоляторе на карантин (14 дней). Студенты иностранных государств, прибывшие в Россию из-за рубежа, будут размещены на 14 дней в карантинном центре (адрес сообщит оператор колл-центра) с последующей сдачей на 10-12-й день теста на COVID-19 методом ПЦР. Если тест отрицательный, на 14-й день вас заселят в общежитие. Для размещения в карантинном центре ТПУ студенты иностранных государств должны иметь отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР, предъявляемый при пересечении границы», — отмечается в сообщении.





Там подчеркивается, что все вопросы можно задать по телефону +7 (3822) 70-17-76.





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