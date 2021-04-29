Вузы могут организовать «дистанционку» между майскими праздниками

Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам организовать дистанционное обучение в период между майскими праздниками.

«Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — сказано в тексте документа.





Для неподведомственных вузов документ носит рекомендательный характер.





До 30 апреля руководство вузов должно определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование организаций с 4 по 7 мая 2021 года, проинформировать сотрудников об изменениях режима их работы, определить ответственных лиц.





Также следует обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса среди работников, принять локальные нормативные акты, согласно рекомендациям Минтруда, об организации работы между майскими праздниками.