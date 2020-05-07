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07 мая,
2020
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Новости

Вузы «Большого университета» создают общую обучающую платформу

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томские научные и научно-образовательные организации утвердили план работы по проекту “Большой университет”, сообщает пресс-служба ТПУ.


План рассчитан на период времени до 1 июля и будет корректироваться в зависимости от обстоятельств. В нем предусмотрены блоки по направлениям: «образование», «общая инфраструктура», «научные проекты», «позиционирование», «город-университет», «кадры», «экспорт образования». 


Как сообщают в ТПУ, в блоке «Образование» планируется разработать межуниверситетскую систему для повышения квалификации преподавателей, запустить междисциплинарные образовательные программы для магистрантов и аспирантов.


«Университеты уже представили предложения, в том числе по программам магистратуры и аспирантуры, которые хотели бы развивать вместе. Формат совместной работы сейчас обсуждается: это может быть программа одного вуза, куда встраиваются модули партнеров, взаимный обмен модулями и курсами по схожим программам. Мы рассчитываем запустить в новом учебном году до десяти совместных программ магистратуры, а также модуль для аспирантов», — сказал врио ректора ТПУ Виктор Дёмин.

Вузы «Большого университета» создают общую обучающую платформу
Фото: ТПУ, приемная комиссия вуза

Также в рамках проекта планируется создать единую платформу для дистанционного обучения. Сейчас вузы Томска создали каталог образовательных онлайн-ресурсов, которыми можно пользоваться бесплатно.


«На общей платформе онлайн-курсы будут доступны студентам всех томских университетов. Курсы, которые сейчас реализованы в системе LSM Moodle, готовы для массового использования, регламент и процедуру мы сейчас обсуждаем», — отметил Виктор Дёмин.

Блок «общая инфраструктура» включает внедрение единой системы идентификации студентов и сотрудников на территориях кампусов, единые читательские билеты, общее пользование социальными, культурными и спортивными объектами. 


Как отметили в ТПУ, на встрече также обсуждали проведение промежуточной аттестации в дистанционном режиме и содействие занятости студентов в период ограничений.


Для справки: “Большой университет” объединяет вузы и академические институты Томска (с сохранением юридической автономии каждого участника). Объединение позволит реализовывать крупные междисциплинарные проекты, предоставит студентам доступ к междисциплинарным образовательным программам, укрепит позиции Томской области как лидера экспорта образования и новых технологий. Проект должен привлечь в регион компании, которые хотят создавать новые технологии и нуждаются научных кадрах. Совместные инициативы организаций, входящих в Большой Томский университет, утверждает совет Томского консорциума.


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