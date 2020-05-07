Вузы «Большого университета» создают общую обучающую платформу

Томские научные и научно-образовательные организации утвердили план работы по проекту “Большой университет”, сообщает пресс-служба ТПУ.





План рассчитан на период времени до 1 июля и будет корректироваться в зависимости от обстоятельств. В нем предусмотрены блоки по направлениям: «образование», «общая инфраструктура», «научные проекты», «позиционирование», «город-университет», «кадры», «экспорт образования».





Как сообщают в ТПУ, в блоке «Образование» планируется разработать межуниверситетскую систему для повышения квалификации преподавателей, запустить междисциплинарные образовательные программы для магистрантов и аспирантов.





«Университеты уже представили предложения, в том числе по программам магистратуры и аспирантуры, которые хотели бы развивать вместе. Формат совместной работы сейчас обсуждается: это может быть программа одного вуза, куда встраиваются модули партнеров, взаимный обмен модулями и курсами по схожим программам. Мы рассчитываем запустить в новом учебном году до десяти совместных программ магистратуры, а также модуль для аспирантов», — сказал врио ректора ТПУ Виктор Дёмин.