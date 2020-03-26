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26 марта,
2020
Новости

Второй заболевший коронавирусом в Томской области находится на самоизоляции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Житель Томска, анализы которого показали положительный результат на коронавирус, заболел после посещения одной из стран Европы, сообщил вице-губернатор Томской области Иван Деев. Положительный ПЦР-тест подтвержден в Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».


«Эпидемиологи отработали ситуацию полностью, дополнительно взяты материалы. Проверены условия изоляции, она достаточная, симптомов человек не имеет. Прибыл из Европы», — сказал Иван Деев.


Заболевший не является человеком преклонного возраста, уточняет «Интерфакс-Сибирь».  Он находится не  в инфекционном отделении, а в режиме самоизоляции.


По данным оперативного штаба в Томске, утром 26 марта в инфекционных отделениях больниц Томска и Северска находились 30 человек, у 18 тест на коронавирус отрицательный, у четверых анализы отправлены на исследование.


Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Роспотребнадзор нашел и проверит всех, кто летел одним рейсом с заболевшей коронавирусом томичкой.


В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение. 


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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