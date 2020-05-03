Добрые новости
03 мая,
2020
Новости

Второй пациент с коронавирусом скончался в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В респираторном госпитале на базе МСЧ №2 вечером 2 мая умер второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«С первого дня на протяжении всех десяти дней госпитализации больной находился на искусственной вентиляции легких. Течение болезни осложнял ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых болезни сердечно-сосудистой системы и почек, в том числе в стадии декомпенсации. В стационаре пациент получал противовирусную и антибактериальную терапию. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Как и первый скончавшийся в Томской области 30 апреля, пациент был старше 70 лет», — рассказал замгубернатора Иван Деев.

Сегодня лечение в стационарах проходят 48 пациентов с COVID-19. За сутки выявлены 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 заболевших за последние сутки имели контакты с ранее выявленными пациентами с диагнозом коронавирусной инфекции. Один случай —  «привозной» из Москвы.

У восьми человек болезнь протекает без симптомов, они изолированы. Семеро госпитализированы в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти №2  (у четверых пневмония, у троих — ОРВИ), двое — в инфекционное отделение 3-й больницы с симптомами ОРВИ.


К аппаратам ИВЛ подключены четверо больных. Трое за последние сутки выздоровели, еще четверо готовятся к выписке.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 60 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у них отрицательные.

В целом, в Томской области зарегистрировано 119 случаев заболевания коронавирусом: 48 на лечении в стационарах, 27 выздоровели, двое умерли.


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.