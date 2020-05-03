Второй пациент с коронавирусом скончался в Томской области

«С первого дня на протяжении всех десяти дней госпитализации больной находился на искусственной вентиляции легких. Течение болезни осложнял ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых болезни сердечно-сосудистой системы и почек, в том числе в стадии декомпенсации. В стационаре пациент получал противовирусную и антибактериальную терапию. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Как и первый скончавшийся в Томской области 30 апреля, пациент был старше 70 лет», — рассказал замгубернатора Иван Деев.

В респираторном госпитале на базе МСЧ №2 вечером 2 мая умер второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня лечение в стационарах проходят 48 пациентов с COVID-19. За сутки выявлены 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 заболевших за последние сутки имели контакты с ранее выявленными пациентами с диагнозом коронавирусной инфекции. Один случай — «привозной» из Москвы.



У восьми человек болезнь протекает без симптомов, они изолированы. Семеро госпитализированы в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти №2 (у четверых пневмония, у троих — ОРВИ), двое — в инфекционное отделение 3-й больницы с симптомами ОРВИ.





К аппаратам ИВЛ подключены четверо больных. Трое за последние сутки выздоровели, еще четверо готовятся к выписке.



В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 60 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у них отрицательные.



В целом, в Томской области зарегистрировано 119 случаев заболевания коронавирусом: 48 на лечении в стационарах, 27 выздоровели, двое умерли.





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