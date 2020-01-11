Второй год подряд: как зимой прорывает трубы на Свечном в Томске
Второй год подряд зимой заливает улицу Амурскую в поселке Свечном. Об этом ТВ2 рассказал местный житель Сергей. Прорыв на водопроводной линии произошел 8 января на улице Амурская, 14, 12, 6а и 4. Из-за чего на дорогах образовались несколько углублений и гололед. Городские службы так и не среагировали на аварию.
«В том месте, где прорвало трубы, дороги очень узкие, там может проехать только одна машина, — говорит местный житель Сергей. — На этой дороге образуется нереальный гололед. Я не знаю, как там будут ходить люди. Вся вода с улицы Амурской вытекает на улицу Мичурина. По этому гололеду с трудом едут фуры».
По словам Сергея, он обратился в дежурную службу «Томскводоканала», где ему отказали в устранении аварии на водопроводе. Так как линия не принадлежит «Томскводоканалу» и находится на частном самообслуживании.
В прошлом году ситуация складывалась так же. Местные жители обратились в Томский городской центр инвентаризации и учета (документ находится в распоряжении редакции ТВ2) и доказали, что участок с сетями на Амурской находится в обслуживании у «Томскводоканала».
«После многочисленных жалоб местных жителей в мэрию сотрудники «Томскводоканала» принесли свои извинения и наладили трубы», — рассказывает Сергей.
Но прорыв на сетях повторился в 2020 году.
В пресс-службе «Томскводоканала» ответили, что на улице Амурской нет источников водоснабжения, абонентов и сетей. Поэтому у компании нет распоряжения устранять аварию.
По данным службы городского центра инвентаризации, объекты водоснабжения на улице Амурской на праве собственности принадлежат городу Томску и переданы по договору аренды «Томскводоканалу».
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