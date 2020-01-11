Второй год подряд: как зимой прорывает трубы на Свечном в Томске

Новости

Второй год подряд зимой заливает улицу Амурскую в поселке Свечном. Об этом ТВ2 рассказал местный житель Сергей. Прорыв на водопроводной линии произошел 8 января на улице Амурская, 14, 12, 6а и 4. Из-за чего на дорогах образовались несколько углублений и гололед. Городские службы так и не среагировали на аварию.

«В том месте, где прорвало трубы, дороги очень узкие, там может проехать только одна машина, — говорит местный житель Сергей. — На этой дороге образуется нереальный гололед. Я не знаю, как там будут ходить люди. Вся вода с улицы Амурской вытекает на улицу Мичурина. По этому гололеду с трудом едут фуры».

По словам Сергея, он обратился в дежурную службу «Томскводоканала», где ему отказали в устранении аварии на водопроводе. Так как линия не принадлежит «Томскводоканалу» и находится на частном самообслуживании.