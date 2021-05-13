Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле в мае

Более 400 спортсменов из 55 стран зарегистрировались для участия во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Регистрация на первые в истории Алтайского края международные соревнования завершилась 11 мая. Банк «Открытие» является генеральным партнером барнаульского этапа Кубка мира.

Лучшие каноисты и байдарочники планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград. На Алтай уже прибыли первые иностранные участники — три спортсмена из Эквадора. Ожидается, что соревнования за четыре дня посетят не менее 20 тысяч человек. На гребном канале оборудованы 3 тысячи сидячих и 5 тысяч стоячих мест. Аудитория трансляции заездов может превысить два миллиона человек в 160 странах мира.





Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел выездное совещание по вопросам подготовки барнаульского гребного канала к этапу Кубка мира. Губернатор поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности зрителей на трибунах. На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году израсходовали почти 180 миллионов рублей, в 2020-м – еще порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей. Для состязаний уже готовы 300 лодок стоимостью 150 млн рублей.





Подробнее о барнаульском этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ можно узнать на сайте соревнований.









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