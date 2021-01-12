Второе открытие: Игорь Бутман выступит в томском джаз-клубе Underground
Томское джаз-кафе Underground, закрывшееся в феврале 2020 года, спустя год открывает вновь свои двери. 24 января пройдет первый концерт с участием известного российского джазмена Игоря Бутмана. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ректор вуза Виктор Рулевский. Бывший владелец джаз-кафе Олег Усенко станет творческим руководителем этого заведения.
Виктор Рулевский рассказал, что теперь джаз-кафе Underground будет работать под крылом ТУСУРа. Напомним, что этот университет является собственником здания в подвале которого располагается кафе. Ранее ТУСУР расторг договор аренды с заведением из-за того, что университет посчитал невозможным продавать алкоголь в помещениях, принадлежащих вузу. Как пояснили в пресс-службе ТУСУРа ТВ2 не будет продаваться алкоголь и во вновь открывшемся джаз-кафе. Underground будет работать в формате кофейне с вечерними джазовыми концертами.
Культовый джаз-центр Underground – это не только пространство, в котором играли и будут играть лучшие джазмены мира. Теперь у этого места появилась еще одна миссия – просветительская, а это значит, что джазовая музыка станет более доступной для наших студентов, и я очень горжусь, что джаз-клуб стал частью ТУСУРа – одного из лучших технических университетов России", – сказал Рулевский.
Из-за пандемии первый концерт в джаз-клубе пройдет в онлайн формате.
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