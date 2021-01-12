Второе открытие: Игорь Бутман выступит в томском джаз-клубе Underground

Культовый джаз-центр Underground – это не только пространство, в котором играли и будут играть лучшие джазмены мира. Теперь у этого места появилась еще одна миссия – просветительская, а это значит, что джазовая музыка станет более доступной для наших студентов, и я очень горжусь, что джаз-клуб стал частью ТУСУРа – одного из лучших технических университетов России", – сказал Рулевский.