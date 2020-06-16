Второе место в России: Томская область в лидерах по количеству штрафов за нарушение режима самоизоляции

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Как государство штрафовало россиян, а суды штамповали сотни решений во время эпидемии коронавируса, проанализировали издания «Холод» и «Важные истории». Согласно этому исследованию, Томская область оказалась среди лидеров по выписыванию штрафов за нарушение режима самоизоляции своим жителям.

В абсолютных значениях по числу обвинительных постановлений лидирует Татарстан — их было вынесено 41,7 тысячи. На втором месте Краснодарский край (19,1), на третьем — Башкортостан (9,1). Если пересчитать этот показатель на миллион жителей в регионе, то Татарстан сохранит лидерство (10 681 на 1 млн), но на втором месте по количеству вынесенных административных наказаний окажется уже Томская область (6692), а на третьем — Мордовия (5328), – пишет «Холод».

В апреле и мае полиция направила в российские суды более 360 тысяч протоколов о нарушении правил самоизоляции, а еще 54 тысячи штрафов получили москвичи от приложения «Соцмониторинг». Государство уже оштрафовало россиян как минимум на 400 млн рублей, из которых 6 737 300 рублей приходится на жителей Томской области.

Во время эпидемии судьи показали аномальную продуктивность: некоторые из них успевали рассмотреть несколько сотен дел за один рабочий день. Самый продуктивный судья выносил решение раз в 16 секунд! Этот рекорд принадлежит заместителю председателя Набережночелнинского горсуда Татарстана Ленару Хасимову. На неделе с 25 по 31 мая он лично рассмотрел более 800 дел, а 27 мая установил абсолютный рекорд — 252 дела в один день (по 2,6 минуты на дело). Причем почти половину дел (111 материалов) Хасимов рассмотрел в период между 14:00 и 14:30 — это примерно по 16 секунд на дело.

Полностью исследование о том, как россияне «Нагуляли полмиллиарда рублей штрафов в апреле и мае 2020 года», читайте здесь.