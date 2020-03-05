Второе ДТП с участием машины ГИБДД произошло в Томске

Две аварии с участием патрульных машин произошли в Томске за сутки.
Авария произошла 5 марта около 16 часов 40 минут на проспекте Ленина, 44. Автомобиль Mazda 3, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Алексея Беленца в сторону проспекта Фрунзе, столкнулся с движущимся впереди патрульным автомобилем ВАЗ-2114.
По предварительной информации, 20-летняя женщина-водитель иномарки не выдержала безопасную дистанцию. В результате происшествия транспортным средствам причинен материальный ущерб, люди не пострадали.
Еще одно ДТП произошло 5 марта около 01:05. на перекрестке по улице Герцена. По данным полиции, автомобиль Toyota под управлением 23-летнего мужчины-водителя выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с служебным автомобилем ДПС, а затем наехал на стоящий во встречном направлении перед светофором автомобиль Volkswagen.
В результате происшествия никто из людей не пострадал.