Второе ДТП с участием машины ГИБДД произошло в Томске

Две аварии с участием патрульных машин произошли в Томске за сутки.

Авария произошла 5 марта около 16 часов 40 минут на проспекте Ленина, 44. Автомобиль Mazda 3, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Алексея Беленца в сторону проспекта Фрунзе, столкнулся с движущимся впереди патрульным автомобилем ВАЗ-2114.





По предварительной информации, 20-летняя женщина-водитель иномарки не выдержала безопасную дистанцию. В результате происшествия транспортным средствам причинен материальный ущерб, люди не пострадали.