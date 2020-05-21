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21 мая,
2020
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Шесть переливов дорог: в Томской области началась вторая волна половодья

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Вторая волна паводка началась в Томской области. На контроле специалистов находятся шесть переливов дорог в трех муниципалитетах и девять подтопленных приусадебных участков в Колпашевском и Молчановском районах.


Так, два не влияющих на транспортное сообщение перелива отмечаются на 9-м и 11-м километрах дороги Иштан – Никольское в Кривошеинском районе. В Чаинском районе на участке от Подгорного до Игнашкино и по улице Береговой села Тоинка проезд возможен лишь на технике высокой проходимости. В Тегульдетском районе два незначительных перелива остаются на 40 километре дороги Тегульдет – Берегаево и 44 километре дороги Тегульдет – Белый Яр. Ежедневно из-за оттока воды в русло Оби параметры этих переливов снижаются.


Также на контроле областной комиссии по ЧС находятся два подъезда к причалу паромов, идущих по маршруту до поселков Катайга и Дружный. В обоих случаях водное сообщение по Кети не нарушено, посадка пассажиров и загрузка (выгрузка) техники организована в местах ниже по течению реки.


В Колпашевском районе вода из Оби зашла на территорию трех приусадебных участков в селах Иванкино и Тогур. По прогнозам гидрологов, здесь еще возможен кратковременный подъем уровня реки, однако жилым домам он не угрожает. В Молчановском районе подтопленными остаются шесть придомовых территорий в селе Могочино.


В ближайшие дни положительная суточная динамика уровня воды ожидается в районе батуринского гидропоста на Чулыме, из-за чего возможно подтопление прибрежных территорий возле населенных пунктов Отрадное, Копыловка и Минаевка Асиновского района.


На Васюгане и Томи паводковая обстановка ожидается без осложнений. Прогноз по малым рекам также благоприятный.


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