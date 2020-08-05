#ВТОМСКЕВОНЯЕТ: новая акция от проекта «Город не бесит»
«Наше терпение лопнуло», так начинается пост проекта «Город не бесит», который призывает всех томичей включиться в общественное движение против вони в Томске. «Каждый год город воняет тем, что во всех СМИ называют «фекалии», «зловония», «аромат». Но эти слова совсем не передают то отвращение, которое испытывает каждый житель. И это не те слова, которые всплывают в голове, когда повеяло знакомым каждому томичу ароматом». Авторы проекта решили не юлить и сказать прямо, что в Томске каждое лето воняет говном.⠀
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#втомскевоняет ⠀ Простите нас за грубость, но наше терпение лопнуло. Город Томск смердит! 💩 ⠀ Каждый год город воняет тем, что во всех СМИ называют «фекалии», «зловония», «аромат». Но эти слова совсем не передают то отвращение, которое испытывает каждый житель. И это не те слова, которые всплывают в голове, когда повеяло знакомым каждому томичу ароматом. ⠀ Мы решили не юлить и сказать прямо — в Томске каждое лето воняет говном. Добро пожаловать! ⠀ Подробности в карусели.☝️ ⠀ #городбесит #городвоняет #томсквоняет #администрациятомска #городнебесит #втомскевоняетговном #губернатортомскойобласти #мэртомска @official.tomsk @tomskobl @varlamov @tomskie.ru @tomskobzor @tv2tomsk @riatomsk @news_tomsk.ru @region_tomsk @regoperator70 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Публикация от Проект «Город не бесит» (@gorod_ne_besit)
Авторы проекта «Город не бесит» считают, что о вони в Томске надо предупреждать и приезжающих к нам туристов: «Город, который воняет так, будто тысячи свиней сдохли и их выкинули к тысяче уже давно дохлых кур и еще присыпали пометом».
«Облкомприрода» поясняет, что однозначно установить причину неприятного запаха нельзя, так как показатели загрязненности не превышены.
«В настоящее время в России отсутствует система нормирования запаха в целом в атмосферном воздухе. Население, проживающее в окрестностях конкретного предприятия – эмитента неприятного запаха, жалуется на выбросы, а надзорные органы не обнаруживают в них превышения ПДК (ОБУВ) и, соответственно, не могут обязать его принимать меры по их сокращению. Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью дурно пахнущих компонентов, присутствующих в смеси в малых количествах», — поясняет ведомство.
Авторы акции призывают всех томичей максимально репостить и освещать ситуацию с вонью в Томске, чтобы привлечь внимание местных властей.
Напомним, что массовые жалобы на неприятный запах в Томске стали появляться в 2018 году. Россельхознадзор среди источников неприятного запаха называл не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах», куда нанесли 24 источника неприятного запаха. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура. Однако же каждое лето в Томске продолжает вонять.
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