ВТОМСКЕВОНЯЕТ: новая акция от проекта «Город не бесит»

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«Наше терпение лопнуло», так начинается пост проекта «Город не бесит», который призывает всех томичей включиться в общественное движение против вони в Томске. «Каждый год город воняет тем, что во всех СМИ называют «фекалии», «зловония», «аромат». Но эти слова совсем не передают то отвращение, которое испытывает каждый житель. И это не те слова, которые всплывают в голове, когда повеяло знакомым каждому томичу ароматом». Авторы проекта решили не юлить и сказать прямо, что в Томске каждое лето воняет говном.⠀

Авторы проекта «Город не бесит» считают, что о вони в Томске надо предупреждать и приезжающих к нам туристов: «Город, который воняет так, будто тысячи свиней сдохли и их выкинули к тысяче уже давно дохлых кур и еще присыпали пометом».

«Облкомприрода» поясняет, что однозначно установить причину неприятного запаха нельзя, так как показатели загрязненности не превышены.

«В настоящее время в России отсутствует система нормирования запаха в целом в атмосферном воздухе. Население, проживающее в окрестностях конкретного предприятия – эмитента неприятного запаха, жалуется на выбросы, а надзорные органы не обнаруживают в них превышения ПДК (ОБУВ) и, соответственно, не могут обязать его принимать меры по их сокращению. Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью дурно пахнущих компонентов, присутствующих в смеси в малых количествах», — поясняет ведомство.