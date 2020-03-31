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31 марта,
2020
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Новости

Вступительные экзамены в вузы перенесли из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Министерство образования и науки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

Вступительные экзамены в вузы перенесли из-за коронавируса
Фото: ТГУ

Министерство просвещения уже объявило о переносе на две недели сроков сдачи ЕГЭ, с 25 мая на 8-9 июня. До конца апреля студенты вузов находятся на дистанционном обучении. С 5 апреля на дистанционном обучении также находятся школьники. Выпускники могут посещать консультации для подготовки к экзаменам при наличии соответствующего заявления от родителей и информации об отсутствии членов семьи, прибывших из зарубежных стран. Заниматься одиннадцатиклассники будут в группах по 10 человек.


Ранее говорилось, что правительство рассматривает возможность переноса сроков приемной кампании. При этом ректор ТГУ Эдуард Галажинский отмечал, что уже ряд вузов сразу предлагает возможность поступить дистанционно. 


«Если решение о переносе сроков приема студентов будет принято, то, скорее всего, в целом по стране. Тогда набор иностранных студентов будет проходить в дистанционном режиме с использованием, например, российских представительств или проведения очного этапа в странах, где эпидситуация в норме. Если ситуация не позволит осуществить очный набор, мы найдем пути», — подчеркивал Галажинский.


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