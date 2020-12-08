Встречаем первых участников конкурса ТВ2 и ТДСК «Нарядим елку вместе!»

Редакционная елка ТВ2 потихоньку становится обитаемой. На ее ветках уже через день после объявления конкурса новогодних игрушек поселились Бычок (привет, 2021-й!), Свинокрыс (пока, 2020-й), Снеговик со снегом, Шарик с бантиком и Елочка с шишками.

Свободного места на ТВ2шной елке пока предостаточно, поэтому если у вас умелые руки и богатая фантазия, добро пожаловать на самый креативный конкурс года локального масштаба. Генеральным партнером состязания рукодельников и рукодельниц в этом году стала компания ТДСК .

Напоминаем, что к участию в конкурсе приглашаются все, кто дружит с нитками, иголками, спицами, стеклярусом и прочими подручными материалами и инструментами. Ограничений в творческом самовыражении нет. Кроме одного — высота самодельной игрушки не должна быть больше 15 см.





Условия конкурса:





– Конкурс проходит с 5 декабря по 28 декабря 2020 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».





– Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.





– Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.





– Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!





Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в пятницу, 18 декабря. Судьбу гран-при решит выбор редакции.





Итоги будут подведены в полдень 28 декабря 2020 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы и сладости от спонсоров. В качестве гран-при — электронный планшет от генерального партнера конкурса ТДСК.





Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и партнеров.





Награждение победителей состоится 29 декабря 2020 года в редакции Агентства новостей ТВ2. Время и порядок проведения церемонии награждения будут объявлены дополнительно.