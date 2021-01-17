«Встречаем Навального»: томичка вышла на пикет в поддержку Алексея

Я решила выйти на пикет, потому что хочу поддержать возвращение Алексея Навального в Россию и людей, которые будут встречать его во «Внуково», — рассказала ТВ2 Вероника Пшеничная. — Воспринимаю это как событие личной истории, и мне не все равно. Ну и то, что Томск тоже имеет значение. Мне говорят: «А мы не пойдем (прим.редакции. на пикет), пока ничего не случилось. Выйдем, если его задержат». Это само собой, конечно, но мне кажется, правильно будет прореагировать уже на его возвращение, чем бы это ни закончилось.

Вероника Пшеничная уже выходила на пикетную очередь 22 августа, когда Алексея не выпускали из больницы Омска в Германию. Тогда она стояла с плакатом «Навальный, живи!». К ней подошли полицейские и записали ее паспортные данные.

В это воскресенье, 17 января, Алексей Навальный должен вернуться в Россию из Германии, где он проходил лечение с августа 2020 года. Сторонники Навального собираются приехать к аэропорту, а журналистов запретили пускать в аэропорт «Внуково».

В Москву на встречу с Алексеем Навальным полетела депутат думы города Томска и координатор штаба Ксения Фадеева. Как рассказала ТВ2 Ксения Фадеева, рейс Алексея должен приземлиться во «Внуково» в 19.20 по московскому времени.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное случившемуся с Алексеем Навальным. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. Алексей Навальный выпустил ролик под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». На видео оппозиционер утверждает, что поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым – одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении.





30 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Алексея Навального.​​ Ранее ФСИН заявила о намерении задержать оппозиционера в связи с тем, что по версии ведомства Навальный, находившийся на лечении в Германии, нарушил условия пребывания на испытательном сроке по делу «Ив Роше», не являясь в органы ФСИН на регистрацию. Алексей Навальный был, соответственно, объявлен в розыск.



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