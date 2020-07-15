Вспышку коронавируса зафиксировали на газоконденсатном месторождении в Томской области

«Есть информация о новом очаге — это Мыльджинское месторождение, это вахтовики. На сегодняшний день на анализ было прислано 300 проб, часть — положительные. Не все подтверждены, из подтвержденных сейчас их порядка 50 (проб). Те, кто имел положительные пробы, изолированы, пять пациентов имели клинические проявления в виде легкого респираторного синдрома и повышения температуры. Эти пациенты были вывезены бортом санавиации в Томск», — цитирует агентство Деева.

Коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 50 вахтовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Ивана Деева.

По его словам, окончательно говорить о итогах тестирования можно будет к концу дня, 15 июля. Количество всех заболевших отразят в завтрашней статистике.





Деев добавил, что сейчас специалисты проводят эпидрасследование, чтобы понять, как инфекция попала на месторождения.

Предполагают, что коронавирус мог завезти персонал, выполняющий временные работы. Основные работники перед заездом на месторождение прошли обсервацию и сдали тесты на коронавирус, все результаты были отрицательными.





Отметим, Мыльджинское газоконденсатное месторождение располагается в Каргасокском районе области. Разрабатывает месторождение ОАО «Востокгазпром».





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