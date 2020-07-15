Добрые новости
15 июля,
2020
1
фото
Новости

Вспышку коронавируса зафиксировали на газоконденсатном месторождении в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 50 вахтовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Ивана Деева.


«Есть информация о новом очаге — это Мыльджинское месторождение, это вахтовики. На сегодняшний день на анализ было прислано 300 проб, часть — положительные. Не все подтверждены, из подтвержденных сейчас их порядка 50 (проб). Те, кто имел положительные пробы, изолированы, пять пациентов имели клинические проявления в виде легкого респираторного синдрома и повышения температуры. Эти пациенты были вывезены бортом санавиации в Томск», — цитирует агентство Деева.

Мыльджино, река Нюролька
Мыльджино, река Нюролька
Фото: Агентство новостей ТВ2

По его словам, окончательно говорить о итогах тестирования можно будет к концу дня, 15 июля. Количество всех заболевших отразят в завтрашней статистике.


Деев добавил, что сейчас специалисты проводят эпидрасследование, чтобы понять, как инфекция попала на месторождения.

Предполагают, что коронавирус мог завезти персонал, выполняющий временные работы. Основные работники перед заездом на месторождение прошли обсервацию и сдали тесты на коронавирус, все результаты были отрицательными.


Отметим, Мыльджинское газоконденсатное месторождение располагается в Каргасокском районе области. Разрабатывает месторождение ОАО «Востокгазпром».


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.