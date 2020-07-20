Вспышку коронавируса обнаружили на еще одном месторождении в Томской области

По данным ТАСС, коронавирус подтвердили у 60 вахтовиков. Тесты были взяты у более чем 400 работающих на месторождении. Один из работников рассказал ТВ2, что в Томск санитарным рейсом отправили 15 человек.





«Каждый день примерно по два человека заболевает, в общаге выделенных мест уже нет, кладут в пожарное депо. Кто-то не ощущает запахов и вкусов, у кого-то температура, а некоторые вообще прекрасно себя чувствуют. Человек 80 на данный момент болеет», — сказал он, уточнив, что на участке работает врач.





Вспышку коронавируса он связал с работой выездной комиссии в рамках голосования по поправкам в Конституции. О том, что во время голосования по поправкам могло произойти заражение, редакции рассказывали и работники Мыльджинского месторождения.





Казанское НГКМ находится в 325 км к северо-западу от Томска. Месторождение открыто в 1967 г. В августе 2000 года лицензия на право пользования недрами Казанского лицензионного участка была получена ОАО «Томскгазпром».





В Томской области коронавирусом за все время пандемии заразились 3493 человека. Выздоровели 1968 человек, умерли 26 пациентов.





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