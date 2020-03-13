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13 марта,
2020
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В Томске перенесли форум по кардиологии перенесли из-за угрозы коронавируса

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

«Организаторы второго всероссийского научно-образовательного форума с международным участием "Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» приняли решение о его переносе из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

В Томске перенесли форум по кардиологии перенесли из-за угрозы коронавируса

Форум должен был состояться 23-24 апреля 2020 года.


«Мы были бы счастливы вместе с вами провести Второй Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием, однако форс-мажорные обстоятельства препятствуют этому. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце декабря 2019 года, 11 марта 2020 года объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Массовые мероприятия не рекомендованы во всех странах, которые затронула инфекция, в том числе в России. Введенные ограничения на перемещение иностранных граждан неизбежно приведут к изменению программы Форума, которая ранее уже была серьезно сокращена в связи с нерабочим днем голосования 22 апреля. Коллектив НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук, осознавая высокую ответственность за здоровье и жизнь людей, и имея целью организацию мероприятия высокого уровня, принял решение о переносе сроков проведения Второго Всероссийского научно-образовательного форума с международным участием «Кардиология XXI века: альянсы и потенциал» на 4 квартал 2020 года. Научно-организационный комитет Форума приносит извинения за доставленные неудобства и надеется на понимание неординарной ситуации», — говорится в сообщении.


Отмечается, что даты проведения мероприятия будут зависеть от эпидемиологической ситуации в мире, их уточнят дополнительно.


Ранее сообщалось, что в нескольких городах Сибири отменены концерт «Крымская весна» на фоне угрозы коронавируса в мире.

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