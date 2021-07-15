Всероссийские соревнования по женскому футболу пройдут в Томске

С 16 по 19 июля в Томске состоится групповой этап всероссийских соревнований I Лиги первенства России среди женщин, сообщает томский футбольный клуб. Матчи пройдут на стадионе «Темп» (переулок Баранчуковский, 14).

В групповом этапе, который пройдет в Томске, примут участие команды группы «А»: «Томь», «Кузбасс-СШОР» (Кемерово), «Алтай» (Барнаул) и «Новосибирск». В день будут проходить две игры. Команды сыграют по круговой системе.

Кроме того, в зоне «Сибирь» сыграют еще четыре команды в группе «В». С ними команды группы «А» сыграют в августе в Новосибирске.

В итоге каждая из команд примет участие в семи играх. Так будет определена четверка лидеров, которые в круговом турнире разыграют три путевки на финальную часть первенства России среди команд I Лиги.

Вход на игры на «Темпе» будет свободный.