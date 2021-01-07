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07 января,
2021
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Всенощная. Рождество 2021

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В честь Рождества, одного из главных христианских праздников, прошли всенощные в православных храмах Томска. О том, как православные встретили Рождество 2021 — фоторепортаж Льва Мучника.

Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021
Всенощная. Рождество 2021

Как встречали Рождество в Богоявленском соборе, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова. 

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