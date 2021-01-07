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Всенощная. Рождество 2021
7 часов назад
В честь Рождества, одного из главных христианских праздников, прошли всенощные в православных храмах Томска. О том, как православные встретили Рождество 2021 — фоторепортаж Льва Мучника.
Как встречали Рождество в Богоявленском соборе, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.
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