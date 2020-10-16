Всемирно известный бурятский буддолог покончил с собой

В Бурятии трагически ушел из жизни доктор исторических наук, профессор, бывший депутат парламента Тувы Николай Абаев. Коллеги ученого утверждают, что он покончил с собой. Ранее он говорил, что «умирает от истощения, диабета и анемии» после того, как остался без работы и активной социальной жизни в условиях вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 7 октября Абаеву исполнился 71 год.

«Неясно, почему 70-летний профессор оказался без работы, общения, активной социальной жизни. Он неоднократно обращался за помощью к коллегам. «Умираю от истощения, диабета, анемии», — писал красноярским коллегам Абаев в июне 2020 года. Совершенно не понятно, где было руководство Бурятского госуниверситета, почему не сработало Министерство социальной защиты», — пишет Андрей Ринчино.

Издание Тайга.инфо сообщает, что до самоизоляции к профессору в гости ходил его студент, но молодой человек сам попал в больницу. Позже красноярские, тувинские и бурятские коллеги ученого организовывали сбор средств для него.

Издание «Информ Полис online» сообщает, что в соцсети «ВКонтакте» даже создали группу помощи Николаю Абаеву, где собирали ему деньги. Последняя публикация в этом паблике датирована 15 июня, после чего администраторы сообщили, что им удалось связаться с супругой ученого, которая якобы попросила «остановить информационную волну по сбору средств».





Известно, что у профессора не было собственного жилья. В последнее время его здоровье резко ухудшилось, утверждает «Информ Полис online». Помимо повышенного уровня сахара в крови, наблюдались постоянная слабость, депрессия и апатия. Правая нога была разбита и подкашивалась при ходьбе, из-за чего профессор падал и получал сотрясение. Он почти ничего не ел и пил только воду.





В пресс-службе Бурятского госуниверситета журналистам Тайги.инфо подтвердили факт кончины профессора, но не уточнили причины смерти. Коллега Николая Абаева из Абакана Роман Лебедев накануне оставил сообщение о смерти профессора на его странице во «ВКонтакте». Оно следует сразу за поздравлением, которое Лебедев оставил 7 октября, в день рождения Абаева. Некролог по случаю кончины профессора опубликован на официальном сайте Тувинского государственного университета, с которым долгое время сотрудничал Николай Абаев.