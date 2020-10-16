Всемирно известный бурятский буддолог покончил с собой
В Бурятии трагически ушел из жизни доктор исторических наук, профессор, бывший депутат парламента Тувы Николай Абаев. Коллеги ученого утверждают, что он покончил с собой. Ранее он говорил, что «умирает от истощения, диабета и анемии» после того, как остался без работы и активной социальной жизни в условиях вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 7 октября Абаеву исполнился 71 год.
Николай Абаев был всемирно известным востоковедом, буддологом, китаеведом, исследователем чань-буддизма и тенгрианства. Доктор исторических наук, профессор кафедры философии, почетный доктор буддийской философии, член Российской академии социальных наук, автор 300 научных работ, владевший девятью языками. Николай Абаев некоторое время был депутатом Верховного Хурала Тувы.
О случившемся рассказал на своей странице в Фейсбуке доцент школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета Андрей Ринчино, назвавший произошедшее «какой-то совершенно дикой дичью».
«Неясно, почему 70-летний профессор оказался без работы, общения, активной социальной жизни. Он неоднократно обращался за помощью к коллегам. «Умираю от истощения, диабета, анемии», — писал красноярским коллегам Абаев в июне 2020 года. Совершенно не понятно, где было руководство Бурятского госуниверситета, почему не сработало Министерство социальной защиты», — пишет Андрей Ринчино.
Издание Тайга.инфо сообщает, что до самоизоляции к профессору в гости ходил его студент, но молодой человек сам попал в больницу. Позже красноярские, тувинские и бурятские коллеги ученого организовывали сбор средств для него.
Издание «Информ Полис online» сообщает, что в соцсети «ВКонтакте» даже создали группу помощи Николаю Абаеву, где собирали ему деньги. Последняя публикация в этом паблике датирована 15 июня, после чего администраторы сообщили, что им удалось связаться с супругой ученого, которая якобы попросила «остановить информационную волну по сбору средств».
Известно, что у профессора не было собственного жилья. В последнее время его здоровье резко ухудшилось, утверждает «Информ Полис online». Помимо повышенного уровня сахара в крови, наблюдались постоянная слабость, депрессия и апатия. Правая нога была разбита и подкашивалась при ходьбе, из-за чего профессор падал и получал сотрясение. Он почти ничего не ел и пил только воду.
В пресс-службе Бурятского госуниверситета журналистам Тайги.инфо подтвердили факт кончины профессора, но не уточнили причины смерти. Коллега Николая Абаева из Абакана Роман Лебедев накануне оставил сообщение о смерти профессора на его странице во «ВКонтакте». Оно следует сразу за поздравлением, которое Лебедев оставил 7 октября, в день рождения Абаева. Некролог по случаю кончины профессора опубликован на официальном сайте Тувинского государственного университета, с которым долгое время сотрудничал Николай Абаев.
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