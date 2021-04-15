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15 апреля,
2021
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Всех приехавших любым транспортом из-за границы россиян обязали сдать тест на COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Роспотребнадзор выпустил постановление, которое обязывает всех граждан России, которые приезжают из других стран любым транспортом, сдавать тест на коронавирус в первые три дня с момента возвращения. Ранее его сдавали лишь те, кто прилетал в страну самолетом.

Всех приехавших любым транспортом из-за границы россиян обязали сдать тест на COVID-19

Согласно постановлению, мера начнет действовать с 15 апреля. Приезжающие обязаны заполнить анкету на портале Госуслуг.


«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте госуслуг», — говорится в сообщении.


До получения результата теста граждан обязан соблюдать режим самоизоляции дома.


Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране.


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