Всех приехавших любым транспортом из-за границы россиян обязали сдать тест на COVID-19

Роспотребнадзор выпустил постановление, которое обязывает всех граждан России, которые приезжают из других стран любым транспортом, сдавать тест на коронавирус в первые три дня с момента возвращения. Ранее его сдавали лишь те, кто прилетал в страну самолетом.
Согласно постановлению, мера начнет действовать с 15 апреля. Приезжающие обязаны заполнить анкету на портале Госуслуг.
«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте госуслуг», — говорится в сообщении.
До получения результата теста граждан обязан соблюдать режим самоизоляции дома.
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране.
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