Всех приехавших любым транспортом из-за границы россиян обязали сдать тест на COVID-19

Роспотребнадзор выпустил постановление, которое обязывает всех граждан России, которые приезжают из других стран любым транспортом, сдавать тест на коронавирус в первые три дня с момента возвращения. Ранее его сдавали лишь те, кто прилетал в страну самолетом.

