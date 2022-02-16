Все желающие смогут бесплатно обучиться программированию в онлайн-школе на базе ТГУ

Студенты и выпускники Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ бесплатно обучат всех желающих программированию, сообщает пресс-служба вуза. Онлайн-занятия в Школе системного программирования начнутся 21 февраля, возраст и начальные знания слушателей при приеме в школу не важны.

Школа системного программирования создана по инициативе студентов кафедры компьютерной безопасности ИПМКН ТГУ. Программа школы предусматривает курсы по базовым дисциплинам: математике, структурам данных и алгоритмам (на языках ASM, С, С++), операционным системам и другим. Таким образом, слушателям предлагается мощный фундамент в области IT и программирования. В прошлом году на первый набор записались более 80 человек. Теперь команда подготовилась увеличить число мест, а также количество преподавателей.