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Все желающие смогут бесплатно обучиться программированию в онлайн-школе на базе ТГУ

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Студенты и выпускники Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ бесплатно обучат всех желающих программированию, сообщает пресс-служба вуза. Онлайн-занятия в Школе системного программирования начнутся 21 февраля, возраст и начальные знания слушателей при приеме в школу не важны.

Школа системного программирования создана по инициативе студентов кафедры компьютерной безопасности ИПМКН ТГУ. Программа школы предусматривает курсы по базовым дисциплинам: математике, структурам данных и алгоритмам (на языках ASM, С, С++), операционным системам и другим. Таким образом, слушателям предлагается мощный фундамент в области IT и программирования. В прошлом году на первый набор записались более 80 человек. Теперь команда подготовилась увеличить число мест, а также количество преподавателей.

«Среди выпускников прошлого года у нас, к примеру, в топе внутреннего школьного рейтинга были двое учащихся средней школы по 14-15 лет и один мужчина, окончивший университет по другой специальности — тем не менее, с достаточно сложными заданиями он справился просто отлично», — отмечает преподаватель Школы системного программирования Роман Палкин.

Обучение ведется в дистанционном формате. Для записи лекций и проведения занятий в удаленном режиме ТГУ предоставил Школе системного программирования аудитории и нужное оборудование.

«Мы открывали школу в разгар коронавируса, так что выбрали полностью удаленный формат. И это позволило нам расширить наше «вещание» на всю Россию, к нам заходили люди из самых разных регионов. Конечно, процентов 70 учащихся были из Томска, среди остальных порядка 15 процентов заняли москвичи, процентов 5 — жители Санкт-Петербурга и 10 процентов — представители других городов», — приводит статистику Палкин.

На втором году работы школы планируется больше занятий в неделю и проведение дополнительных курсов. Преподавателями станут студенты старших курсов и выпускники кафедры компьютерной безопасности ИПМКН, а также приглашенные специалисты из ряда компаний, например, НСПК («Национальная система платежных карт»).

Узнать больше о школе и о том, как в нее записаться, можно здесь.

Автор:  Пресс-служба ТГУ
Автор:  Пресс-служба ТГУ
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