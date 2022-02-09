Все запланированные аварийный дома будут расселены до конца 2023 года

За 2021 год в Томске расселено 13 990 кв. м. аварийного жилья, 627 человек покинули аварийные квартиры. Об этом Томская область сообщила в отчете Фонду содействия реформированию ЖКХ о ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Томской области, — пишет Департамент архитектуры и строительства Томской области на свой страничке в Инстаграм.

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» аварийное жилье должно было быть расселено до 2025 года. Благодаря дополнительному соглашению между администрацией Томской области и государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ - срок реализации проекта сокращен. Это значит, что все запланированные аварийные дома будут расселены до конца 2023 года.⁣

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Весь реестр аварийных домов по всем регионам Российской Федерации размещен на сайте reformagkh.ru в разделе «Расселение аварийного жилья/Аварийный фонд». Также информацию можно получить в системе dom.gosuslugi.ru

Всего по нацпроекту наш регион должен сократить площадь непригодного для проживания жилья на 131 тыс. кв. метров и расселить почти 7 тыс. человек из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. На эти цели область должна потратить 6,5 млрд рублей.

Кроме того, президент России Владимир Путин выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Новая программа расселения аварийного жилья должна быть принята в 2022 году и она затронет около 1 млн россиян. Первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин сообщал, что фонд утвердит первые лимиты финансирования программы в марте 2022 года.