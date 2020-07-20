«Все замечательно: дом строится, денег нет»: проблемы долгостроя на Киевской, 1

«Остекление балконов не входило в паевой взнос, а подключение к электричеству входило. Вопрос: куда делись деньги на него?», — говорит юрист в сфере ЖКХ Владимир Фурсин. Он такое отмечает, что ни директор «Томлесстроя», ни представитель Комитета контроля и надзора в области долевого строительства при обладминистрации не смогли ответить на вопрос о том, устранены ли недостатки, не связанные с подключением дома к электричеству.



«Все замечательно: дом строится, денег нет. Было даже предложение сложиться по 30 тысяч [вместо должников]. Байрамов отказался», — рассказывает одна из пайщиц Лариса Осипова. Она говорит, что по невнимательности подписала договор долевого строительства, а оказалось, что все жители дома будут пайщиками, на которых, по словам Владимира Фурсина, практически не распространяется Закон о защите прав потребителей.



Также есть вопросы к членам правления Жилищно-строительного кооператива, срок полномочий которых ограничен, но в апреле 2017 года якобы было проведено собрание, на котором были внесены изменения в учредительные документы. «Об этом собрании никто не знает, кого бы я не спрашивал, и что там теперь в учредительных документах тоже никто не знает», — говорит Владимир Фурсин. Юрист считает, что теперь пайщикам нужно инициировать собрание ЖСК, сменить его правление и получить учредительные документы, чтобы проанализировать их.



В группе во «Вконтакте», посвященной долгострою, люди разделились на два лагеря: одни оплатили остекление, и теперь винят должников в затягивании строительства, другие (те самые должники) не доверяют застройщику и требуют гарантий того, что их деньги пойдут на подключение дома к электричеству.



Напомним, строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Сдать в эксплуатацию его должны были в декабре 2014, но сроки несколько раз переносились. В 2017 году у застройщика возникли проблемы с оплатой услуг «Томскводоканала» — компания оценила работы в 36 миллионов рублей — но после переговоров с обладминистрацией цену удалось снизить до 19 миллионов. Подключение электричества должно стать последним этапом строительства перед сдачей дома в эксплуатацию.





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