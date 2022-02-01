Все вузы Томска до конца февраля будут работать дистанционно

Все вузы Томска переведены на дистанционный режим работы до конца февраля, сообщает телеграм-канал Большого университета Томска.
Сегодня изменение режима работы обсудили все университеты-члены Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций. Как уточняется в сообщении, эта мера связана со сложившейся в области неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Напомним, с 1 февраля в Томской области введен ряд новых ограничений. Таким образом, до улучшения обстановки приостанавливается плановая медпомощь, кроме пациентов, для которых отсрочка критична для здоровья. С 1 февраля до 1 марта учреждения дополнительного образования переведены на дистанционный режим работы, запрещаются любые массовые мероприятия в общепите и услуги детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон. Также запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием граждан. Исключение — мероприятия, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей, их заполняемость не должна превышать 50%.
Школы будут переводиться на дистанционный режим не менее чем на неделю, если 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19. Предприятиям и коллективам запрещено проводить собрания и массовые мероприятия. У правоохранительных органов есть все полномочия – вплоть до закрытия учреждений-нарушителей.
Колл-центры продолжат наращивать штат операторов, лаборатории готовятся к круглосуточному режиму работы, больничные будут оформлять дистанционно. Муниципалитеты должны усилить обработку общественного транспорта и сократить интервалы движения автобусов или увеличить их количество на линии.
Уточняется, что в регионе есть достаточный запас вакцины для вакцинации и ревакцинации, СИЗов, лекарств и кислорода. Если обстановка не нормализуется, возможны дополнительные ограничения.
«Новые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с каждым днём, — рассказал глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1000 заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать всё, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции».
Вчера в Томской области за сутки зафиксировали 521 новый случай заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Госпитализировали 47 человек, выздоровели — 364. Также в регионе за последние сутки было зафиксировано два случая смерти от ковида. В России за сутки было выявлено 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. Это тоже новый максимум за все время пандемии.