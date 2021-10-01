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Все в шариках и объявлениях: мэрия Томска оштрафует предпринимателя за самовольную рекламу на ул. 1905 года

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Мэрия Томска выписала три штрафа предпринимателю, который без согласования разместил рекламу на ул.1905 года.

«Администрация Ленинского района выписала три штрафа  индивидуальному предпринимателю, который установил незаконную рекламу и украсил ее воздушными шарами возле торгового комплекса на ул.1905 года. За нарушение правил благоустройства территорий и нарушение требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления, предпринимателю грозят административные штрафы в размере от 150 до 500 тысяч рублей», — прокомментировал начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Томска Андрей Колесников.

Администрация Томска подчеркивает, что иные меры воздействия на предпринимателя не предусмотрены законом.

Автор:  https://t.me/kanarev

Ранее на яркую рекламу пожаловались томичи. 

«Позвонила в ГИБДД, чтобы сняли этот канареечный декор, мимикрирующий под светофоры и дорожные знаки, на которые он навешан. Сказали, это не к ним, это в мэрию, в департамент дорожной деятельности. Зато можно играть в игру «найди светофор» или «какой это знак», — прокомментировала жительница города Елена Агафонова.

Автор:  https://t.me/kanarev
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