Все в шариках и объявлениях: мэрия Томска оштрафует предпринимателя за самовольную рекламу на ул. 1905 года

Мэрия Томска выписала три штрафа предпринимателю, который без согласования разместил рекламу на ул.1905 года.

«Администрация Ленинского района выписала три штрафа индивидуальному предпринимателю, который установил незаконную рекламу и украсил ее воздушными шарами возле торгового комплекса на ул.1905 года. За нарушение правил благоустройства территорий и нарушение требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления, предпринимателю грозят административные штрафы в размере от 150 до 500 тысяч рублей», — прокомментировал начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Томска Андрей Колесников.

Администрация Томска подчеркивает, что иные меры воздействия на предпринимателя не предусмотрены законом.