Все уголовные дела в мэрии Томска за последние пять лет

Иван Кляйн руководит городом с конца 2013 года, в 2018 году его переизбрали на второй срок. За это время четыре заместителя Кляйна стали фигурантами уголовных дел, еще часть сотрудников уволилась из-за скандалов.

Правоохранительные органы задержали мэра Томска Ивана Кляйна. В чем именно обвиняют Кляйна, пока официально не известно.

В 2016 году из администрации Томска ушли сразу три заместителя мэра. Так, в январе мэрию покинула ответственная за социальную политику Оксана Кравченко. Накануне увольнения ее лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.





В феврале 2016-го уволился управделами мэрии Владимир Полбин. Незадолго до увольнения областная прокуратура сообщила, что Полбин «при поступлении на службу скрыл обязательств имущественного характера, что существенно исказило сведения о его имущественном положении».





В ноябре «в связи с личными обстоятельствами» уволился заммэра — начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Владимир Хан. За месяц до этого в арбитражный суд поступило заявление кредитора о признании его банкротом.





В июне 2017 года в отношении заммэра по социальной политике Татьяны Домнич возбудили уголовное деле по статье «присвоение или растрата» в областной стоматологической поликлинике. Следствие сообщало, что должностное лицо поликлиники похитило средства, выделенные из фонда ОМС на оплату труда работников, получая вторую зарплату. Суд признал ее виновной в хищении 385 тысяч рублей во время работы в ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» и приговорил к условному сроку.





В июне 2018-го был арестован заммэра по капитальному строительству Владимир Костюков. Ему предъявлено обвинение по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» (285 УК РФ) и «мошенничество» (159 УК РФ). Уголовное дело в отношении него расследуется до сих пор.





В феврале 2019 года фигурантом дела по статье «злоупотребление полномочиями» стала заммэра Томска — начальник департамента архитектуры и градостроительства Анна Подгорная. По версии следствия, Подгорная в 2016 году дала своей подчиненной незаконное распоряжение выдать разрешение на использование земельного участка для прокладки газопровода к дому в поселке Радиоцентр, где сама и проживала. В октябре 2019-го суд приговорил ее к 1 году и 7 месяцам лишения свободы условно.





16 июля 2020 года Следственный комитет в Томской области вместе с сотрудниками ФСБ задержал заместителя главы города по вопросам безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. В настоящее время Суриков арестован, расследование уголовного дела продолжается.