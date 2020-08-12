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12 августа,
2020
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Все томские вузы начнут учебный год в очном формате

Влад Карпов
Влад Карпов
1 час назад

Студенты всех университетов Томска с сентября будут учиться в очном формате, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое решение принял Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций.

Все томские вузы начнут учебный год в очном формате

Как заявил заместитель председателя Консорциума, первый проректор ТГУ Виктор Демин, с 1 сентября в очном формате начнут учиться первокурсники, другие курсы должны присоединиться к ним в течение месяца. Сейчас университеты разрабатывают план организации образовательного процесса.


Временно исполняющий обязанности ректора ТПУ Андрей Яковлев рассказал, что университет планирует обеспечивать своих студентов масками, а для тех, кто находится за пределами Томской области, будут организованы онлайн-трансляции и записи лекций.


Вчера, 11 августа, в официальном телеграм-канале ТГУ появилась информация о том, что два первых месяца учебы пройдут в дистанционном формате. До конца дня пост отредактировали дважды: сначала университет сообщил, что занятия в первые два месяца будут проходить «преимущественно онлайн», а потом — что год начнется в очном формате с «элементами дистанционного обучения».


Ранее стало известно, что заселение в общежития начнется во второй половине августа, при этом для студентов, приезжающих из других регионов и стран, введут двухнедельную изоляцию. На это время им обещают предоставить технические возможности для дистанционного обучения. 


Как заявил в конце июля министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в новом учебном году студенты и преподаватели вузов будут обязаны носить медицинские маски (последние могут отказаться от них на время лекции, если соблюдается социальная дистанция). Исключение сделают для тех, у кого есть справка о наличии антител к вирусу.

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