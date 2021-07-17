Все стоят: в Томске многокилометровые пробки из-за раскопок на Южной
Томск встал в пробках. Затруднения движения наблюдаются на проспекте Комсомольском, Фрунзе, проспекте Кирова, улицах Нахимова, Карташова и других.
Наиболее сложная дорожная обстановка складывается на Степановке, улицах Шевченко и Елизаровых. Там пробка растянулась на три с лишним километра. Томичи выходят из автобусов и идут пешком.
«Только что, в городе два часа стояли в пробке. Где ДПС, который бы разрулировал движение. Где организация движения? Крутитесь сами, как хотите. Такое ощущение, что в город сегодня возвращалась добрая половина населения», — пишут томичи в соцсетях.
А вот что написал нам в редакцию томич, который в районе половины второго дня проезжал через Степановку: «Пробка больше 3 километров от остановки "ул.Степная" до степановкого жд переезда. То есть пробка в сторону города заняла весь поселок, чуть-чуть до конечной автобусов не дотянулась». А вот так это выглядело на видео:
Напоминаем, что движение транспорта по улице Красноармейской в районе Южной площади перекрыто и возобновится в 14 часов в воскресенье, 18 июля.
«Специалисты департамента городского хозяйства Томска контролируют ход работ на тепломагистрали в районе площади Южной. Ресурсники идут четко по графику. Понимаем, что сегодня это приносит горожанам большие неудобства, но работы необходимо провести для подготовки города к зиме. Уже завтра в районе обеда по этому участку Красноармейской откроется движение», - прокомментировал ситуацию и.о. заместителя мэра Томска – начальник департамента городского хозяйства администрации Томска Александр Карпанин.
Также ограничено движение транспорта по проспекту Фрунзе от ул. Крылова до ул. Белинского. Работы здесь продолжатся до 24 часов 18 июля. До 10 августа действует ограничение движения автомобилей около спорткомплекса «Ермак» по ул. Крылова.
Городской отдел организации дорожного движения совместно со специалистами областного СМЭУ перевел светофоры на пересечениях пр. Фрунзе с ул. Советской и Крылова в желтый моргающий режим. Это позволит увеличить пропускную способность улицы.
В это время автобусы маршрутов №№ 4, 2 (141), 119, 165, 27 (401), 19, 22, 24 (120), 32 (118), 60 (130), 230 и 442 будут работать по измененным схемам. Изменятся и маршруты движения троллейбусов.