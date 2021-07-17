Все стоят: в Томске многокилометровые пробки из-за раскопок на Южной

Томск встал в пробках. Затруднения движения наблюдаются на проспекте Комсомольском, Фрунзе, проспекте Кирова, улицах Нахимова, Карташова и других.

Наиболее сложная дорожная обстановка складывается на Степановке, улицах Шевченко и Елизаровых. Там пробка растянулась на три с лишним километра. Томичи выходят из автобусов и идут пешком. «Только что, в городе два часа стояли в пробке. Где ДПС, который бы разрулировал движение. Где организация движения? Крутитесь сами, как хотите. Такое ощущение, что в город сегодня возвращалась добрая половина населения», — пишут томичи в соцсетях.

А вот что написал нам в редакцию томич, который в районе половины второго дня проезжал через Степановку: «Пробка больше 3 километров от остановки "ул.Степная" до степановкого жд переезда. То есть пробка в сторону города заняла весь поселок, чуть-чуть до конечной автобусов не дотянулась». А вот так это выглядело на видео:

Напоминаем, что движение транспорта по улице Красноармейской в районе Южной площади перекрыто и возобновится в 14 часов в воскресенье, 18 июля. «Специалисты департамента городского хозяйства Томска контролируют ход работ на тепломагистрали в районе площади Южной. Ресурсники идут четко по графику. Понимаем, что сегодня это приносит горожанам большие неудобства, но работы необходимо провести для подготовки города к зиме. Уже завтра в районе обеда по этому участку Красноармейской откроется движение», - прокомментировал ситуацию и.о. заместителя мэра Томска – начальник департамента городского хозяйства администрации Томска Александр Карпанин.