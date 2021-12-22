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Все сотрудники сгоревшей «Ленты» получат работу в других магазинах сети

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Все люди, лишившиеся работы после пожара в гипермаркете «Лента» на площади Южной, получат работу в других томских магазинах сети. Об этом сообщает мэрия Томска со ссылкой на представителя компании.

«По информации администрации Кировского района, представитель бизнеса заверил, что все люди будут трудоустроены в других магазинах сети, они получат зарплату и годовую премию», — говорится в сообщении. 

Сейчас в городе продолжают работать три гипермаркета этой сети, расположенные по адресам: ул. Пушкина, 59, Красноармейская, 44 и пр. Мира, 30.

Напомним, пожар в «Ленте» на улице Елизаровых начался вчера, 21 декабря, примерно в 15 часов. Огонь охватил всю торговую площадь гипермаркета — более 5 тысяч квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. На месте работали 24 единицы пожарной техники и 86 спасателей, они эвакуировали из здания 20 баллонов с углекислым газом. Локализовать пожар удалось только в 18:49, полностью здание гипермаркета потушили в 2 часа ночи.

Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и задержали полицейские.

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