Все результаты голосования на территории Томской области

На 182 округе обработано порядка 100 тысяч бюллетеней. Предварительные данные такие. Первое место по-прежнему удерживает Татьяна Соломатина, у нее 31463 голоса. У Галины Немцевой 18648 голосов, у Сергея Губы — 17340 голосов.

После обработки 80 тысяч бюллетеней на 181 округе ситуация следующая: лидирует вновь кандидат от ЕР Илья Леонтьев, у которого 18287 голосов. Следом идет Алексей Диденко — 18201 голос. Разрыв составляет 86 голосов. На третьем месте Василий Шипилов, набравший 14764 голоса.

На 182 округе лидирует также Единая Россия, но с 34,28%. Далее идут КПРФ 21,93%, ЛДПР — 11,44%, Новые люди — 9,02%, СРПЗ — 8,9%.

Голоса за партии на выборах в Госдуму распределились следующим образом. На 181 округе ЕР набрала 32%, КПРФ — 22,23%, ЛДПР — 13,31%, Новые люди — 9,55%, Справедливая Россия — 7,84%.

Публикуем предварительные результаты голосования на территории Томской области. Данные даны на 8.00 утра понедельника, 20 сентября.

В областную Думу по голосованию по спискам результаты такие:

♦Единая Россия — 33,79%

♦КПРФ — 24,15%

♦ЛДПР - 12,87%

♦Новые люди - 9,97%

♦Справедливая Россия - 10,84

У "Яблока" 3,05%. У Партии Роста — 2,1%

В голосовании по единым мажоритарным округам ситуация следующая. В Вузовском округе побеждает гендиректор ТЭМЗа Иван Пушкарев (3685 голосов против 2434 у коммуниста Вячеслава Третьякова). На Кировском округе Владимир Резников набрал примерно в два раза больше голосов, чем его ближайший конкурент Борис Дзгоев (1603 против 849).

Галина Немцева отстояла свое лидерство на Академическом округе. У нее 3225 голосов. У ее соперника из ЕР Владимира Антипина 2428.

На Центральном округе с очень серьезным отрывом лидирует Сергей Автомонов. Его кандидатуру на выборах поддержало больше 5 тысяч человек. Далее идет Сергей Губа, у которого 3211 голосов.

На Ленинском с разницей в 142 голоса Олег Правдин победил Максима Лучшева. На Каштаке с разницей в 600 единоросс Кирилл Базаев также обошел представителя КПРФ Варда Чолахяна.

На Белоозерском округе с отрывом в 239 голоса ректор ТГАСУ Виктор Власов опережает коммуниста Александра Волынцева.

На Мичуринском округе победа за Екатериной Собканюк, на Лесном с отрывом в 106 голосов победу одерживает кандидат от КПРФ, поддержанный Умным голосованием, Павел Юденко.

В Северске победили гендиректор СХК Сергей Котов и Валерий Осипцов. Последний обошел Александра Ростовцева на 470 голосов. В Стрежевом победа за мэром города, который обошел своих конкурентов больше, чем вдвое.

В Колпашево с отрывом в 1700 голосов лидирует Александр Куприянец. В Асино лидером остался Олег Громов.

В Малиновском округе первое место у Данилы Рябченко, на втором представитель "Новых людей" Евгений Диденко (2864 против 1749 голосов).

В Томском районе своих соперников значительно побеждает Юрий Дроздов, в Северном округе — Вячеслав Бородин.

В Шегарском районе первое место у Геннадия Сергиенко, в Чулымском — у Антона Начкебии, в Кетском — у Степана Михайлова, а в Приобском побеждает Паруйр Яврумян.

Таким образом на 19 округах побеждают кандидаты из "Единой России". Один голос за "Справедливой Россией", один за КПРФ.