Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Все коммунальные раскопки в Томске планируют закрыть до 25 ноября
Новости

Все коммунальные раскопки в Томске планируют закрыть до 25 ноября

ТВ2 ТВ2

«ТомскРТС» планирует до 25 ноября закрыть 47 коммунальных раскопок, находящихся на контроле томской санитарной милиции. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

Как сообщили ТВ2 в мэрии, большинство раскопок поручено закрыть уже на этой неделе, но по некоторым финальным сроком остается 25 ноября. По данным ЦУР, большая часть открытых раскопок находится на бесхозных сетях.

В этом году «ТомскРТС» проведет только засыпку раскопок инертными материалами, к асфальтированию там приступят только с 15 апреля 2022 года, когда начнется новый благоустроительный сезон.

Ранее планировалось, что все раскопки, подавляющее большинство которых принадлежит «ТомскРТС», закроют в начале ноября. По данным на конец сентября в Томске было 340 «просроченных» раскопок, а ресурсоснабжающие организации на тот момент были оштрафованы суммарно на полмиллиона рублей, штрафы в основном были связаны с неудовлетворительным качеством благоустройства, отсутствием у места ремонтных работ ограждений и освещения в ночное время. 

Вопросы проведения раскопок в Томске регламентируют Правила благоустройства, в соответствии с которыми нарушители привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц он составляет 3-5 тыс. рублей, для должностных — 30-50 тыс. рублей, для юридических — 100-200 тыс. рублей).

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.