Все кемеровские школы закрылись на карантин по ОРВИ

Из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ все школы Кемерова закрыли на карантин. Он будет действовать до особого распоряжения мэрии.





«С 10 февраля и до особого распоряжения школы города закрыты на карантин», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу мэрии города.





Сколько продлится карантин, пока не известно. Однако в управлении образования Кемерова сообщили, что если возникнет

необходимость, детей переведут на дистанционное обучение. Ранее школы на карантин закрывались в Иркутской области.