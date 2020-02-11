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11 февраля,
2020
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Все кемеровские школы закрылись на карантин по ОРВИ

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ все школы Кемерова закрыли на карантин. Он будет действовать до особого распоряжения мэрии.


«С 10 февраля и до особого распоряжения школы города закрыты на карантин», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу мэрии города.


Сколько продлится карантин, пока не известно. Однако в управлении образования Кемерова сообщили, что если возникнет

необходимость, детей переведут на дистанционное обучение. Ранее школы на карантин закрывались в Иркутской области.

Все кемеровские школы закрылись на карантин по ОРВИ
Фото: rk.karelia.ru

Региональный Роспотребнадзор отмечал в Томской области сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемические пороги превышены на 3,5 %, а заболевшие есть во всех возрастных группах.


«Превышение эпидпорогов отмечено в 4 районах области – Парабельском, Первомайском, Каргасокском, а также г. Стрежевой. Эпидемический порог на указанных территориях превышен в разных возрастных группах. В областном центре уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 4,4 %, в то же время рост заболеваемости составил 31,4 %», – сообщили в ведомстве.


Также после лабораторных исследований в Томской области выявили 8 случаев гриппа:  вирус гриппа А (H1N1) и вирус гриппа В, также циркулируют вирусы негриппозного происхождения (парагрипп, бока- и риновирусы). 


На карантин в Томской области закрыты 32 класса в 8 школах: в Каргасокском, Колпашевском, Томском, Молчановском районах и в Томске. Полностью закрыты 4 детских сада (в Колпашевском и в Кожевниковском районах), также закрыты 14 групп в 11 детсадах (Кожевниковский,  Каргасокский, Шегарский, Колпашевский, Молчановский районы).


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