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19 апреля,
2020
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Все финалисты Всероссийской олимпиады автоматически станут призерами

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Все одиннадцатиклассники, вышедшие в финал Всероссийской олимпиады школьников 2020 года, признаются обладателями дипломов.  Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Участники регионального этапа олимпиады этого года, завершающие учебу в 2020 году и набравшие проходной балл для участия в заключительном этапе олимпиады, признаются ее призерами. Диплом Всероссийской олимпиады дает право на поступление без вступительных испытаний практически во все высшие учебные заведения страны. 


Всего в заключительный этап олимпиады вышло 5600 человек. 


Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. 


В Сети активисты создали петицию. Они требуют пересмотреть решение о присуждении дипломов всем финалистам Всероссийской олимпиады в 2020 году.


«Бюджетные места ограничены и, учитывая резко возросшее количество абитуриентов, имеющих право на поступление без экзаменов, поступающие по ЕГЭ просто не имеют шансов, а поступающие по дипломам перечневых олимпиад могут потерять свои льготы, так как образовательные учреждения могут изменить порядок поступления, чтобы не возникло ситуации, когда имеющих право на бюджет больше чем бюджетных мест», — отметили активисты в обращении. 


По данным на 19 апреля, петицию подписали семь тысяч человек. 


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