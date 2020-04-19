Все финалисты Всероссийской олимпиады автоматически станут призерами

Все одиннадцатиклассники, вышедшие в финал Всероссийской олимпиады школьников 2020 года, признаются обладателями дипломов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Участники регионального этапа олимпиады этого года, завершающие учебу в 2020 году и набравшие проходной балл для участия в заключительном этапе олимпиады, признаются ее призерами. Диплом Всероссийской олимпиады дает право на поступление без вступительных испытаний практически во все высшие учебные заведения страны.





Всего в заключительный этап олимпиады вышло 5600 человек.





Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.





В Сети активисты создали петицию. Они требуют пересмотреть решение о присуждении дипломов всем финалистам Всероссийской олимпиады в 2020 году.





«Бюджетные места ограничены и, учитывая резко возросшее количество абитуриентов, имеющих право на поступление без экзаменов, поступающие по ЕГЭ просто не имеют шансов, а поступающие по дипломам перечневых олимпиад могут потерять свои льготы, так как образовательные учреждения могут изменить порядок поступления, чтобы не возникло ситуации, когда имеющих право на бюджет больше чем бюджетных мест», — отметили активисты в обращении.





По данным на 19 апреля, петицию подписали семь тысяч человек.





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