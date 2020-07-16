«Все для людей»: ректор СибГМУ о выплатах медикам, которые заразились COVID-19

Согласно этому разъяснению, при назначении страховых выплат нет привязки к перечню должностей или медицинских специальностей . Важен сам факт участия в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Водители скорой помощи тоже вошли, а вот с уборщицами, которые фактически выполняют функции санитарок, так и не понятно. Например, в горбольнице № 3, в отделении, которое лечит больных с COVID-19, больше десятка сотрудниц оформлены как уборщицы, но выполняют работу санитарок: моют тяжелых пациентов, меняют подгузники и стирают белье. Уборщицы больницы работают с ковидными пациентами, но они не получали дополнительных выплат. После коллективного заявления об этом на ТВ2 губернатор Сергей Жвачкин выделил 53 млн рублей из регионального бюджета на дополнительную оплату труда уборщиков помещений респираторных госпиталей с коронавирусными больными. В документе Минздрава говорится, что при назначении выплаты вина работника или работодателя не имеют значения . Напомним, что томский губернатор Сергей Жвачкин, рассказывая депутатам облдумы историю о девушке-враче, которая «пошла покурить и заразилась коронавирусом, а потом в этом же скафандре чай попить пошла» , высказал сомнение в том, что таким медикам нужно выплачивать деньги за заражение на работе.

По официальной информации, в России в настоящее время оформлено около 14 000 медицинских работников, заразившихся коронавирусом на рабочем месте. «В респираторном госпитале СибГМУ страховые выплаты уже получил один сотрудник, пять – на стадии оформления», — сообщает ректор СибГМУ Ольга Кобякова. При этом на сайте СибГМУ сообщается, что «по состоянию на 6 мая за весь период у медицинского персонала клиник СибГМУ зафиксировано 10 положительных тестов на COVID-19». С тех пор прошло два месяца, и случаев заражения врачей, скорее всего, больше. Видимо, процесс получения этих выплат очень сложный и долгий.



«Если обобщить разъяснения Минздрава РФ одной фразой, то «все для людей». В данном случае для медицинских работников», — заканчивает свой пост в телеграм-канале Ольга Кобякова.





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