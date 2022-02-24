«Все, что зависело от нас, мы сделали»: Евгений Паршуто о проекте границ исторического поселения Томска

Принятие проекта границ исторического поселения Томска откладывается из-за задержек в Министерстве культуры. Регион повлиять на эти процессы никак не может, сказал замгубернатора Евгений Паршуто на пресс-конференции.

«Регион полностью все свои обязательства, которых у него по большому счету и не было, выполнил. Мы влезли в конфликт, который возник у подрядчика с муниципалитетом, мы организовали взаимодействие с Минкультом», — подчеркнул Паршуто. По его словам, в проекте все объекты уже поставлены. «На прошлой неделе состоялся разговор губернатора Сергея Жвачкина с министром культуры Ольгой Любимовой о том, что надо выпускать приказ уже. Томская область все для этого сделала. Знаю, что подрядчик назвал срок 10 марта, когда проект будет представлен на научно-методический совет. Мы не в состоянии рулить подрядчиками Минкульта и устанавливать для них сроки. Все, что зависело от нас, мы сделали», — резюмировал замгубернатора.

В 2010 году Томск был наделен статусом исторического объекта федерального значения, но документы, как во многих других исторических поселениях, оформлены не были. Проблемы со статусом начались с «надчеловеческого проекта» губернатора Сергея Жвачкина «Томские набережные». При его разработке питерские проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения. Этот статус мешал строительству высотных зданий в районе Татарской слободы и других исторических местах города. Информация о том, что с Томска хотят снять статус исторического города, просочилась из стен обладминистрации наружу, и градозащитники забили тревогу. Мэрия поспешила заявить, что власти Томска против снятия с города статуса. В этот же момент городские чиновники обнаружили, что границы исторического поселения не определены. Администрация города провела конкурс на разработку проекта границ исторического поселения Томска. Его выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы, субподрядчиком стала фирма из Вологды ООО «Валбэк-Ру». Сдать проект они должны были по условиям контракта еще в 2016 году. Однако администрации Томска границы, которые определила независимая фирма, не понравились, так как они, по мнению Ивана Кляйна, мешают развитию города. В результате в январе 2018 года мэрия обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт и взыскать с подрядчика ЦНРПМ 9,5 млн рублей. Подрядчик подал встречный иск на ту же сумму. В итоге суд принял решение в пользу мэрии и обязал подрядчика выплатить 8,3 млн рублей. Подрядчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в Арбитражный суд. 4 марта 2019 года Седьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону разработчика границ ООО «Валбэк-Ру» и ФГУП ЦНРПМ. В феврале этого года президент Владимир Путин поручил губернатору Сергею Жвачкину к 31 мая решить вопрос с обеспечением сохранности культурных объектов региона. После этого Сергей Жвачкин 1 апреля 2019 года заявил, что принятию «замечательного проекта» мешали «бюрократические проволочки». Через месяц, 7 мая 2019 года, Градостроительный совет утвердил многострадальный проект.