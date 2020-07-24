Врио мэра Норильска вышел из ЛДПР в день своего назначения на должность

Временно исполняющий обязанности мэра Норильска Николай Тимофеев вышел из ЛДПР в день назначения на должность. Свое решение он мотивировал семейными обстоятельствами.

«В связи с семейными обстоятельствами прошу исключить меня из партии», — написал Николай Тимофеев в заявлении, которое опубликовал телеграм-канал «Борус». Заявление датировано днем вступления Тимофеева в должность врио мэра Норильска. На сайте красноярского отделения ЛДПР политика поздравляют с назначением, о его выходе из партии не говорится.





Пресс-служба мэрии Норильска сообщала, что проведение внеочередной сессии Норильского городского совета депутатов запланировано на 28 июля. На ней рассмотрят вопрос об отставке по собственному желанию мэра Норильска Рината Ахметчина и назначении исполняющего обязанности главы города до выборов. Прямых выборов мэра в Норильске нет. Главу города избирает горсовет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.





Напомним, 22 июля мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку из-за «недоверия» со стороны краевых властей. По данным РБК,он подал в отставку после заседания красноярского оперштаба по борьбе с коронавирусом, где было рассмотрено его письмо по проблемам с инфекцией в Норильске.





Ранее СК по Красноярскому краю возбудил против Рината Ахметчина дело по статье «халатность». Следователи решили, что мэр Норильска не исполнил свои обязанности при ЧС: разливе 21 тысячи тонн солярки из резервуара «Норникеля».





Назначенный врио главы Норильска Николай Тимофеев учился в Ленинградском государственном университете и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, говорится на сайте мэрии. Работал в органах уголовно-исполнительной системы, налоговой полиции и госнаркоконтроля. В 2004 году начал работать в районной администрации Норильска, в 2009 занял пост главы аппарата мэрии. Возглавлял местную избирательную комиссию, в 2013 стал замруководителя Норильска по общим вопросам, а в 2017 году занял пост вице-мэра.



ПОДДЕРЖИ ТВ2